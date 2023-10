Veja por que Stacks (STX), Bitcoin Cash e Bitcoin SV estão bombando

Os preços de Stacks (STX), Bitcoin Cash, (BCH) e Bitcoin SV (BSV) continuaram sua recuperação à medida que um sentimento de otimismo se espalhava na indústria de criptografia. STX atingiu uma máxima de US$ 0,6750, o nível mais alto desde 14 de julho.

Da mesma forma, o preço do Bitcoin Cash atingiu um máximo de US$ 242 na sexta-feira, 47% acima de seu nível mais baixo em agosto. O Bitcoin SV atingiu uma máxima de US$ 55, seu ponto mais alto desde junho e 105% acima de seu ponto mais baixo em agosto.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gráfico BSV, BCH, STX por TradingView

Spot Bitcoin ETF espera

Copy link to section

As três altcoins estão surgindo à medida que os investidores permanecem otimistas sobre a possibilidade de que a Securities and Exchange Commission (SEC) acabe aceitando um ETF Bitcoin à vista. Em comunicado esta semana, Gary Gensler confirmou que a agência ainda estava estudando as múltiplas propostas de ETF.

https://www.youtube.com/watch?v=TV2-UJWwMiE&pp=ygUMZ2FyeSBnZW5zbGVy

A maioria dos analistas acredita que a agência acabará por concordar com propostas de empresas como Blackrock, Fidelity, Invesco e Franklin Templeton. Por um lado, estas empresas têm décadas de experiência na indústria de ETF.

Além disso, a SEC desejará evitar outro golpe legal se um ou mais desses fundos decidirem entrar com um processo. A agência perdeu recentemente o processo em escala de cinza e aquele que moveu contra a Ripple Labs e seus executivos.

Mais importante ainda, estas empresas colocaram barreiras de proteção para evitar a manipulação do mercado e garantir a segurança dos ativos subjacentes.

Por que BCH, STX, BSV estão subindo

Copy link to section

Portanto, os preços do STX, BSV e BCH aumentaram devido ao seu relacionamento com o Bitcoin. Stacks é uma camada de contrato inteligente para o ecossistema Bitcoin. Torna possível que os desenvolvedores criem aplicativos que são executados usando Bitcoin.

Já o BCH e o BSV são forks do Bitcoin, que utilizam a mesma tecnologia. Portanto, os investidores acreditam que se um ETF Bitcoin for aceito, as empresas também irão solicitar ETFs dessas moedas no futuro. O desafio deste argumento é que os três são pouco negociados.

Os analistas também estão indecisos sobre o impacto do ETF Bitcoin à vista no preço do BTC no longo prazo. Em um tweet esta semana, Peter Schiff alertou que o preço do Bitcoin poderia saltar antes e depois recuar após a aprovação do ETF. Isso é conhecido como comprar o boato e vender a notícia.

How many times can #Bitcoin rally on the same ETF rumor? Once a U.S. Bitcoin EFT is approved, or $GBTC is able to convert into an ETF, there will be no more "good" news for Bitcoin to rally on. After years of buying the rumor, everyone will finally be able to sell the news. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 16, 2023

Vimos isso acontecer perfeitamente depois que a Ripple Labs venceu o processo contra a SEC. Os preços de XRP e XLM dispararam e depois caíram. Agora caiu mais de 50% em relação ao seu nível mais alto desta semana.

O lado positivo para Bitcoin, BCH, BSV e STX é que o halving do Bitcoin acontecerá em abril do ano passado. Historicamente, o BTC tende a subir antes do evento de redução pela metade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.