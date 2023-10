Bitcoin é igual à liberdade humana: diz o CEO da BlackRock

O CEO da BlackRock, Larry Finks, emitiu comentários otimistas sobre o Bitcoin, igualando a criptografia dominante à liberdade humana. O entusiasta da criptomoeda Mike Alfred revelou que o CEO comentou sobre o futuro do BTC na semana passada.

Last week I spoke with Blackrock CEO Larry Fink. It was a nice conversation lasting about 15 minutes. At the end, I asked him how valuable he thinks Bitcoin can be in the future. His answer came in the form of a question: what is the value of human freedom?



Bullish. pic.twitter.com/CKtcjppbzk — Mike Alfred (@mikealfred) October 23, 2023

Enquanto isso, Fink tem apoiado a criptografia desde que a BlackRock entrou com um pedido de fundo negociado em bolsa de Bitcoin à vista junto à SEC dos Estados Unidos em junho. Invezz.com informou que o CEO chamou a moeda digital de uma fuga para a igualdade na semana passada.

Fink confiança no futuro do Bitcoin

Os últimos comentários do chefe da BlackRock mostram sua confiança no futuro do Bitcoin. Larry Finks acredita que a criptomoeda continua preparada para um crescimento explosivo. Enquanto isso, sua declaração ocorre no momento em que o mercado de ativos digitais exibe uma postura otimista em meio às discussões do ETF BTC.

Perspectiva do preço do Bitcoin

O Bitcoin ganhou cerca de 2,50% no último dia, com os touros visando a marca de US$ 31.000. Ele mudou de mãos por US$ 30.598 durante esta publicação. Seu volume diário de negociações aumentou 20% nas últimas 24 horas.

BTC 1-day chart on Coinmarketcap

Os analistas confiam que o BTC tem o potencial de estender sua vantagem à medida que ganha impulso. O ativo digital exibe configurações gráficas fortes. Além disso, os indicadores técnicos sugerem uma continuação da valorização da moeda.

As moedas digitais aumentaram recentemente devido ao debate em andamento sobre o ETF Bitcoin à vista, à possível pausa nas taxas pelo Fed e ao próximo evento de redução do BTC pela metade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.