O mercado financeiro esteve relativamente volátil esta semana, com investidores acompanhando o conflito em curso entre Israel e o Hamas, o aumento no preço do petróleo bruto e a contínua crise de títulos. O petróleo Brent subiu para US$ 95, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) alcançou US$ 93.

A agitação no mercado de títulos continuou, com os títulos do Tesouro de 30 anos atingindo uma alta de várias décadas, chegando a 5%. As taxas de hipoteca também subiram para 8%, o ponto mais alto em mais de duas décadas.

Essa performance ocorreu à medida que os preços da energia dispararam e Jerome Powell fez uma declaração relativamente hawkish. Ele argumentou que a inflação no país ainda estava teimosamente alta e que as taxas poderiam permanecer nesse nível elevado por um tempo. No entanto, ele alertou sobre os riscos geopolíticos em curso.

As criptomoedas e o ouro foram refúgios seguros

Em períodos de alto risco, os investidores tendem a procurar refúgios seguros para proteger os seus investimentos. Recentemente, estes portos seguros incluíram títulos governamentais de curto prazo, ouro e até criptomoedas.

O ouro, que é muitas vezes visto como uma alternativa melhor ao dólar americano, subiu para quase 2.000 dólares por onça. Isto significa que saltou quase 10% desde o seu nível mais baixo em outubro deste ano.

O Bitcoin também se tornou outro porto seguro na indústria cripto. Depois de cair para US$ 24.700 no início de setembro, o BTC saltou para US$ 30.000 esta semana. Isso aconteceu porque os investidores permaneceram otimistas de que a Securities and Exchange Commission (SEC) aceitaria em breve um ETF de bitcoin à vista.

Em comunicado, Gary Gensler disse que a agência ainda está analisando inscrições de empresas como Blackrock, Invesco e Fidelity. E em uma declaração separada, Larry Fink, da Blackrock, disse que a empresa viu uma demanda elevada por Bitcoin entre investidores institucionais.

Outro catalisador para o Bitcoin foram os resultados da Tesla. Embora os negócios da empresa tenham desacelerado no trimestre, a empresa continuou mantendo seus Bitcoins, que valem mais de $300 milhões. Houve rumores de que a empresa estava considerando sair das criptomoedas.

Shiba Memu está crescendo

Enquanto isso, Shiba Memu, a próxima moeda meme, continuou crescendo. Como você pode ver aqui, os desenvolvedores já arrecadaram mais de US$ 3,9 bilhões nos últimos três meses. Isso a torna uma das vendas de tokens mais populares do ano.

Para começar, Shiba Memu é uma criptomoeda que se encontra na interseção das moedas-meme, como Bonk e Shiba Inu, e da crescente indústria de inteligência artificial (IA). Os desenvolvedores têm como objetivo criar uma moeda meme com uma utilidade profunda, o que ajudará em seu crescimento ao longo do tempo.

Ao contrário de muitas moedas meme, Shiba Memu tem uma visão de longo prazo. Por um lado, os desenvolvedores acreditam que seus recursos avançados de IA garantirão que ele possa se comercializar de forma eficaz.

Já vimos muitos investidores se tornarem milionários de moedas meme no passado. Por exemplo, estima-se que a pessoa mais rica em Shiba Inu chegou a valer mais de $500 milhões em seu auge. Recentemente, vimos muitas pessoas enriquecerem consideravelmente apenas investindo em Pepe.

Ainda assim, existem riscos ao investir em moedas meme como Shiba Memu, que exige estratégias avançadas de gestão de risco. Por exemplo, você só deve alocar fundos que possa perder e diversificar suas participações.

