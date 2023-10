Fantom, Aptos e Pepe Coin lideram os ganhadores de criptografia enquanto os touros do Bitcoin visam US$ 31 mil

O mercado de criptografia exibiu alta hoje (23 de outubro), já que a maioria dos ativos digitais deu as boas-vindas à semana com ações positivas de preços.

Entretanto, as criptomoedas registaram ganhos substanciais nos últimos sete dias, uma vez que os participantes pareciam despreocupados com os desafios macroeconómicos, incluindo a tensão geopolítica no Médio Oriente. Além disso, os planos do Fed de interromper os aumentos das taxas geraram positividade no mercado.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Os ativos digitais permaneceram elevados desde que o Bitcoin se aproximou do nível de US$ 30 mil em meio ao aumento do otimismo dos fundos negociados em bolsa. A perspectiva de hoje mostra Fantom, Aptos e Pepe Coin liderando a festa de alta, à medida que os olhos do Bitcoin ultrapassam a região de US$ 31 mil.

O Bitcoin mudou de mãos a US$ 30.810 até o momento, ganhando 2,43% no último dia. A criptomoeda mais importante por avaliação saltou em seus gráficos de 24 horas e 7 dias e provavelmente explorará US$ 31 mil na próxima sessão.

BTC 1-day chart on Coinmarketcap

O BTC subiu mais de 11% na semana anterior. Aqui estão alguns dos ativos digitais que impulsionam a alta dos mercados.

Fantasma (+13%)

Copy link to section

Os touros Fantom mostraram aumento de atividade na segunda-feira, com FTM acumulando ganhos significativos. O token ganhou mais de 13% para explorar US$ 0,2258. além disso, seu volume em 24 horas saltou 26,30%, para US$ 82,98 milhões.

Moeda Pepe (+8%)

Copy link to section

O renomado token meme PEPE continua a se recuperar à medida que testemunha o aumento da atenção de comerciantes e investidores. O preço da Pepe Coin subiu 8,50% no último dia, para US$ 0,0000007542 até o momento.

Além disso, seu volume diário disparou mais de 40%, para US$ 121 milhões. Além disso, a criptografia temática permaneceu estável nos sete dias anteriores, subindo cerca de 12% na semana passada.

Aptos (+9%)

Copy link to section

Aptos subiu 8,77%, para negociação a US$ 6,17 em outubro de 2023, uma vez que capitalizou vantagens amplas. A APT não teve notícias significativas para impulsionar sua última alta, confirmando que o sentimento positivo dentro do setor cripto em geral reforçou as perspectivas da Apto.

Mais vantagens para criptomoedas?

Copy link to section

O espaço das criptomoedas mostra força e está pronto para ampliar os atuais aumentos de preços. O Índice de Medo e Ganância escapou da narrativa do medo, exibindo um sentimento neutro em 55. Além disso, os touros do Bitcoin visam níveis superiores a US$ 31.000, já que ativos sensíveis ao governo federal, incluindo ouro e commodities, destacam sinais positivos para a moeda digital.

The chances of the bull market for #Bitcoin to be started have significantly increased.



The upside is definitely on the table with the Spot ETF and the #Bitcoin halving.



Alongside commodities, #Crypto will be the asset to have for the coming years. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 22, 2023

A possível pausa no aumento das taxas por parte do Federal Reserve, o atual otimismo do ETF à vista e o próximo halving do BTC sugerem uma próxima recuperação em todo o mercado, que pode ver o Bitcoin e as altcoins explodirem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.