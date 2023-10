UAW diz que Stellantis ‘tem a pior proposta’ ao expandir greve

Stellantis NV (EPA: STLA) está confortavelmente no verde ao escrever, embora o United Auto Workers tenha ampliado ainda mais sua greve contra a tradicional empresa automotiva na segunda-feira.

Por que o UAW expandiu seu ataque contra a Stellantis?

Outros 6.800 dos seus trabalhadores (aproximadamente) na SHAP – Sterling Heights Assembly Plant juntaram-se inesperadamente à greve em curso esta manhã.

O UAW decidiu se tornar mais agressivo contra a Stellantis porque sua oferta atual não está nem no mesmo nível da GM e da Ford, revelou o sindicato em um comunicado de imprensa hoje.

Stellantis tem a pior proposta sobre a mesa em relação à progressão salarial, pagamento de trabalhadores temporários e conversão para tempo integral, ajustes de custo de vida (COLA) e muito mais.

A referida instalação no subúrbio de Detroit produz picapes Ram 1500. As ações da Stellantis subiram mais de 30% em relação ao início deste ano.

A picape Ram 1500 da Stellantis tem um suprimento saudável

A fábrica de Michigan é certamente crucial para a Stellantis, que ainda não comentou o desenvolvimento de hoje.

Mas está em melhor posição para enfrentar essa paralisação que afeta principalmente a produção de suas picapes do que as rivais Ford e General Motors, já que sua Ram 1500 já tem mais de 100 dias de fornecimento.

No total, mais de 40 mil membros do United Auto Workers estão agora em greve contra os três grandes fabricantes de automóveis dos EUA.

A Stellantis está programada para divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre em 31 de outubro. O consenso é que ela ganhará US$ 5,90 por ação no ano atual, o que deverá cair materialmente para US$ 5,29 por ação no próximo ano.

BREAKING: 6,800 Local 1700 autoworkers join the UAW's Stand Up Strike at Stellantis's largest plant, Sterling Heights Assembly! #StandUpUAW pic.twitter.com/TtbmAL4Q73 — UAW (@UAW) October 23, 2023

