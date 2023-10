A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) acaba de reportar fortes resultados em seu primeiro trimestre financeiro. Suas ações subiram 5,0% nas negociações fora do horário comercial.

Microsoft Azure impulsionou força no primeiro trimestre

Copy link to section

Os investidores estão particularmente aplaudindo o crescimento acelerado do Azure.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

A Microsoft relatou um crescimento anual de 28% (moeda constante) nessa plataforma de computação em nuvem, contra o aumento esperado de 25,6%. Ted Mortonson – um estrategista da Baird disse ao Yahoo Finance hoje:

A Microsoft está aproveitando a receita da nuvem em vários níveis. A Microsoft controla a empresa. É quase um item de linha nos orçamentos de TI de algumas empresas da Fortune 500.

O Azure OpenAI Service adicionou 7.000 clientes de notícias no trimestre recentemente concluído. A inteligência artificial, de acordo com a CFO Amy Hood, resultou em um crescimento de cerca de 3 pontos percentuais no Azure no primeiro trimestre. Ela espera que a plataforma de computação em nuvem tenha um desempenho estável nos próximos trimestres.

Microsoft is helping organizations securely and responsibly develop and deploy AI strategies that meet their business needs. From Microsoft's Copilots to Azure OpenAI Service, @Visa, @IBM and more are embracing AI transformation. Read more: https://t.co/AxtIsc1Lm1 — Microsoft Stories and News (@MSFTnews) October 23, 2023

Orientação da Microsoft para o trimestre atual

Copy link to section

A Nuvem Inteligente em geral gerou US$ 24,3 bilhões em receitas no primeiro trimestre – um crescimento anualizado melhor do que o esperado de 19%. Mortonson acrescentou:

Esta é a estrela da morte da tecnologia. Eles estão operando em todos os cilindros. Eles estão nadando fora de suas raias tradicionais. É um conjunto de produtos realmente impressionante que alavancará o crescimento do Azure no futuro.

Outros números notáveis no relatório de lucros incluem um aumento de 13% na receita de Produtividade e Processos de Negócios e um aumento de 3,0% em Mais Computação Pessoal – ambos confortavelmente acima das estimativas de Street, de acordo com o comunicado de imprensa de lucros.

A Microsoft Corp está agora prevendo receitas de US$ 60,4 bilhões a US$ 61,4 bilhões para seu atual trimestre financeiro – um crescimento de cerca de 15% que está quase em linha com os analistas de US$ 60,9 bilhões.

Destaques financeiros do primeiro trimestre da Microsoft

Copy link to section

Ganhou US$ 22,3 bilhões em relação aos US$ 17,6 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,35 para US$ 2,99

A receita geral aumentou 13% ano a ano, para US$ 56,5 bilhões

O consenso foi de US$ 2,65 por ação e receita de US$ 54,5 bilhões

A Microsoft também teve sucesso ao fechar a aquisição da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões na semana passada.

Microsoft CEO says the Xbox is “really doubling down” on gaming both as a game producer and publisher after the Activision acquisition https://t.co/te8UoTEzvA pic.twitter.com/7OxCSdEEiR — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 24, 2023

Vale a pena comprar ações da Microsoft?

Copy link to section

Na terça-feira, o analista da Jefferies, Brent Thill, recomendou que os investidores “permanecessem muito tempo” na Microsoft, pois ela está apresentando um crescimento de dois dígitos, embora os benefícios de seus investimentos em IA ainda nem tenham começado a fazer efeito materialmente.

https://www.youtube.com/watch?v=jgZBUQaUMBI

A gigante da tecnologia está programada para começar a vender sua ferramenta Copilot AI a partir de 1º de novembro. De acordo com Mortonson de Baird:

A Microsoft está mudando as regras do jogo na IA generativa… eles estão lançando quase 11 ofertas do Copilot. Esse é um grande avanço para a Microsoft do ponto de vista empresarial.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.