O mercado de criptomoedas deu as boas-vindas a esta semana em um movimento de alta, impulsionado pelo aumento do otimismo em torno do ETF de Bitcoin de mercado à vista. A principal moeda digital em termos de capitalização de mercado superou a barreira dos US$ 31 mil e rapidamente atingiu níveis acima de US$ 34 mil em questão de minutos.

O Bitcoin foi negociado a US$ 34.023 até o momento, ganhando mais de 10% no último dia. Ganhou 20% e 30% em relação à semana e ao mês anteriores, respectivamente.

BTC monthly chart on Coinmarketcap

Enquanto isso, seus últimos movimentos de preços catalisaram tendências de alta no mercado geral, à medida que o valor de mercado das criptomoedas subia para US$ 1,25 trilhão. Os analistas atribuíram o otimismo contínuo ao aumento dos volumes de negociação e ao interesse na aprovação do ETF.

O atual sentimento do mercado confirma a confiança dos investidores à medida que os ativos digitais se preparam para encerrar o inverno prolongado no setor. Por exemplo, a moeda meme exclusiva Shiba Memu continua atraindo investimentos em sua fase de pré-venda, acumulando quase US$ 4 milhões.

O projeto Shiba Memu arrecadou US$ 3.997.775, indicando uma fé ampliada nesta criptomoeda centrada em IA. A moeda meme tem visto um interesse crescente devido à sua singularidade em comparação com outras criptomoedas meme.

O Shiba Memu utiliza a inteligência artificial para se promover em diferentes fóruns sociais, o que provavelmente se traduz em aumentos de preço exponenciais. A comunidade continua entusiasmada com esse projeto, e as fases de pré-venda parecem confirmar isso. Além disso, os investidores estão sofrendo de FOMO em relação aos potenciais lucros do Shiba Memu devido ao otimismo contínuo nos mercados.

Você deve investir no Shiba Memu?

O Shiba Memu continua sendo um projeto distinto no âmbito das moedas meme e do setor de criptomoedas. Ele pretende explorar como a inteligência artificial pode ajudar projetos de blockchain a garantir transparência, autossuficiência e maiores retornos. Isso é diferente de outras moedas meme que dependem do hype gerado por celebridades e influenciadores.

O projeto Shiba Memu tem o potencial de superar tokens meme renomados em termos de capitalização de mercado e lucratividade. O roadmap da altcoin inclui desenvolvimentos impressionantes, desde o lançamento do token SHMU no quarto trimestre de 2024 até a expansão para novos mercados no segundo trimestre de 2025.

Além disso, Shiba Memu seguirá as tendências do setor geral de criptomoedas. Analistas de moedas digitais acreditam que o status atual da indústria indica potencial para explorar novos máximos.

As criptomoedas estão surfando nas ondas otimistas geradas pela atual febre de fundos de câmbio negociados em bolsa de Bitcoin. ETFs verão a entrada de diversos gigantes financeiros, incluindo BlackRock e Fidelity, no mercado, catalisando aumentos impressionantes de valor.

Além disso, o Federal Reserve sugeriu uma pausa no aumento das taxas. Isso pode beneficiar os ativos de risco. Além disso, o próximo halving do BTC fará com que a criptomoeda líder ganhe força.

O mercado de criptomoedas exibe uma perspectiva otimista e parece preparado para altas prolongadas. Entretanto, os investidores continuam confiantes em Shiba Memu. O token provavelmente terá um desempenho superior em meio a altas amplas, considerando sua conexão de IA, utilidade e desenvolvimentos futuros por desenvolvedores de SHMU.

Notavelmente, o preço do SHMU aumenta diariamente às 18h GMT. Ele estava sendo negociado a US$ 0,036100 durante esta publicação. Você pode encontrar mais informações sobre o projeto no site.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.