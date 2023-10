Análise do preço das ações do Unicredit: onde os técnicos encontram os fundamentos

O preço das ações da Unicredit (MIL: UCG) tem sido uma das empresas bancárias com melhor desempenho no mundo este ano. As ações subiram para um máximo de 24 euros, o nível mais alto desde dezembro de 2015. Saltaram mais de 225% desde o nível mais baixo em 2022. Mais importante ainda, dispararam mais de 80% este ano, enquanto o ETF Invesco KBW caiu quase 30%.

Fortes resultados financeiros do Unicredit

O Unicredit, o maior banco de Itália, está a sair-se bem, uma vez que a empresa continua a beneficiar do aumento das taxas de juro. Os resultados financeiros da empresa mostraram que a receita líquida no terceiro trimestre aumentou 23%, para 5,8 mil milhões de euros. A receita líquida de juros aumentou em 455, ajudada por taxas mais altas.

As suas receitas de taxas caíram 5%, para 1,75 mil milhões de euros, enquanto as suas receitas de negociação aumentaram 27%, para 499 milhões de euros. Como resultado, a empresa planeia distribuir 6,5 mil milhões de euros aos seus acionistas através de dividendos e recompra de ações. Decidiu também reservar 1,3 mil milhões de euros em reservas para o imposto extraordinário do país.

O Unicredit também é um dos bancos mais seguros da região. Tem um rácio CET1 de 17,19%, muito superior ao de outros bancos. Por exemplo, o JPMorgan, que é conhecido pelo seu balanço patrimonial forte, tem um índice CET1 de 13,2%. Da mesma forma, outros bancos como Wells Fargo, State Street, Bank of America e Citigroup têm um índice CET1 inferior a 12.

O Unicredit tem um forte histórico de dividendos, mesmo quando o governo italiano impõe impostos extraordinários. Tem um rendimento de dividendos de 4,65%, superior ao de outras empresas. Seus pagamentos são relativamente maiores do que seus pares.

O Unicredit também é relativamente mais barato do que outros bancos europeus como BNP Paribas, ING, Santander e Credit Agricole. Tem um múltiplo de PE a prazo de 5x, enquanto os outros bancos subiram para mais de 6.

https://www.youtube.com/watch?v=n8rvZAaLOzQ&pp=ygUOdW5pY3JlZGl0IGNuYmM%3D

Previsão do preço das ações do Unicredit

Gráfico Unicredit da TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações do Unicredit tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Subiu para um máximo de € 23.825 em 22 de setembro. A ação formou um forte padrão de topo triplo cujo decote está em € 20,40.

O preço das ações do Unicredit subiu acima das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias (MME). O MACD também formou um padrão de divergência de baixa. Portanto, embora o Unicredit seja uma boa empresa, a análise técnica aponta mais desvantagens nos próximos dias. Se isso acontecer, provavelmente irá testar novamente o suporte principal em 20,40 euros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.