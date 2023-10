Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) caiu mais de 6,0% nas negociações estendidas, embora tenha relatado um crescimento sólido devido a uma recuperação da publicidade e aos contínuos cortes de custos em seu terceiro trimestre financeiro.

As vendas de anúncios ajudaram no terceiro trimestre

O gigante da tecnologia reportou 59,65 mil milhões de dólares em vendas totais de publicidade – um pouco melhor do que os 59,2 mil milhões de dólares previstos pelos especialistas e significativamente melhor do que os 54,5 milhões de dólares de um ano atrás.

Os anúncios do YouTube no trimestre recentemente concluído renderam US$ 7,95 bilhões contra US$ 7,07 bilhões em 2022. No “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC, o analista da CFRA, Angelo Zino, disse hoje:

O cenário de gastos com publicidade digital parece muito mais saudável. À medida que avançamos em 2024, ainda existem catalisadores para anúncios digitais: uma grande eleição e as Olimpíadas. Os investidores devem continuar entusiasmados com isso.

O CEO Sundar Pichai também revelou na terça-feira que “Shorts” – a resposta do YouTube ao TikTok agora recebe cerca de 70 bilhões de visualizações por dia, contra pouco mais de 50 bilhões no início de 2023.

Por que as ações do Google caem fora do expediente?

As ações de tecnologia caíram fora do horário comercial porque a receita do Google Cloud foi de US$ 8,4 bilhões.

Embora esse número represente um enorme crescimento anualizado de 22% – ficou bem abaixo dos 8,6 mil milhões de dólares que os analistas previam. Segundo Ângelo Zino:

A taxa de crescimento no negócio da nuvem foi uma grande decepção. Ele desacelerou [sequencialmente]. Completamente diferente do que estamos vendo da Microsoft.

O Google Cloud atingiu US$ 266 milhões em lucro operacional no terceiro trimestre, contra US$ 440 milhões de prejuízo um ano atrás. A multinacional está atualmente com alta de 40% no acumulado do ano.

Números notáveis na divulgação de resultados do terceiro trimestre do Google

Ganhou US$ 19,7 bilhões em relação aos US$ 13,9 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também aumentou de US$ 1,06 para US$ 1,55

A receita total aumentou 11% ano a ano, para US$ 76,7 bilhões

O consenso foi de US$ 1,46 por ação e receita de US$ 75,96 bilhões

O Google registrou custos de aquisição de tráfego de US$ 12,6 bilhões no terceiro trimestre – praticamente em linha com as expectativas. O CEO Sundari Pichai também disse hoje em um comunicado à imprensa :

Continuamos focados em tornar a IA mais útil para todos; há um progresso emocionante e muito mais por vir.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.