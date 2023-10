Veja por que o preço do Protocolo Mina ficou parabólico

O preço do Protocolo Mina subiu verticalmente na terça-feira, à medida que outras criptomoedas subiram. O token mais que dobrou ao atingir a máxima de US$ 0,913, o nível mais alto desde 24 de março. No seu pico, o token disparou mais de 165% em relação ao nível mais baixo deste ano, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 780 milhões.

Mina é uma plataforma blockchain que pretende se tornar a próxima alternativa ao Polygon, Optimism e Arbitrum. É o blockchain mais leve do mundo que usa provas de conhecimento zero (zk) para construir dApps em todos os setores de finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFT) e dispositivos móveis.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O preço da Mina subiu principalmente por causa da contínua corrida de touros criptográficos. O Bitcoin disparou para US$ 35.000 pela primeira vez desde maio de 2022. Mais que dobrou este ano, enquanto os investidores se preparam para a aprovação de um ETF Bitcoin à vista pela Comissão de Valores Mobiliários. Tal movimento levará a mais influxos na indústria.

Como resultado, a maioria das criptomoedas continuou subindo na terça-feira. O valor total de mercado de todas as moedas digitais aumentou para mais de US$ 1,26 trilhão. Além da Mina, outras criptomoedas importantes que surgiram foram Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool e Woo Network.

O preço do Protocolo Mina também disparou depois que o token foi listado pela UpBit, uma empresa sul-coreana. UpBit é uma das bolsas de criptomoedas mais ativas do mundo. No passado, os traders da Upbit impulsionaram algumas criptomoedas para cima.

Na verdade, os dados mostram que o volume de Mina negociado na Upbit nas últimas 24 horas subiu para mais de US$ 1,1 bilhão. Foi seguida por exchanges como a Binance, que movimentou mais de US$ 225 milhões. Outras exchanges Mina são Kraken e KuCoin.

Historicamente, os tokens criptográficos tendem a subir depois de serem listados por algumas das maiores bolsas, como Huobi e Binance. Ao mesmo tempo, esses ganhos tendem a durar pouco, o que significa que o token Mina pode recuar nos próximos dias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.