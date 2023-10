Fantom (FTM) fortalece perspectiva otimista com atualização do Sonic

O preço do Fantom (FTM) busca manter os ganhos recentes depois que os touros aproveitaram o sentimento mais amplo do mercado de criptografia para atingir uma alta de 3 meses. O preço do Fantom foi o que mais se beneficiou da enorme alta de 35% observada na semana passada. Uma atualização, cuja testnet acaba de ser anunciada pela Fantom Foundation, pode catalisar um impulso ascendente adicional para o FTM?

Aqui está o que você deve saber sobre a atualização do Fantom Sonic e o que isso pode significar para a rede.

Fantom anuncia testnets do Sonic

Em 24 de outubro, o professor Bernhard Scholz, diretor de pesquisa do Fantom, fez um grande anúncio sobre uma atualização que poderia fazer com que a rede blockchain se beneficiasse de um aumento em seu rendimento e finalidade de transação.

O ambiente testnet consistirá em duas testnets – pública e fechada. Como Scholz aponta em uma postagem do blog, a atualização fará com que o Fantom melhore significativamente a funcionalidade de sua plataforma sem ter que recorrer a recursos como fragmentação ou camadas adicionais.

Em particular, a atualização do Fantom Sonic deverá substituir a atualização do Opera, trazendo uma nova máquina virtual, melhor armazenamento de banco de dados e consenso otimizado para a rede.

De acordo com Scholz, a Sonic poderia ver a rede atingir mais de 2.000 transações por segundo e uma finalização média de 1 segundo. Comparativamente, a rede principal do Fantom suporta uma taxa de transferência de 30 TPS. A Fundação Fantom observou:

“Sonic é a próxima iteração da rede Fantom, sem necessidade de hard fork para a atualização. Contratos inteligentes, serviços e ferramentas existentes no Fantom Opera devem ser totalmente compatíveis com a rede principal Fantom Sonic.”

Juntamente com a Fantom Virtual Machine (FVM), espera-se que a Sonic também ative requisitos de armazenamento reduzidos – de impressionantes 11 TB para menos de 1 TB – para nós de arquivo. Isto significa que a participação na rede se torna mais acessível e acessível para os validadores.

Perspectiva de preço FTM

As notícias de atualização do Sonic do Fantom chegam ao mercado em meio a uma tendência de alta que está apenas começando a ganhar impulso após a crise da criptografia. FTM tem tido um desempenho de destaque entre as altcoins.

No entanto, com o preço do FTM caindo 93% em relação ao seu máximo histórico de US$ 3,46 alcançado em outubro de 2021, só pode ser melhor para os touros se um mercado em alta coincidir com uma atualização tão grande como a do Sonic. Esta atualização, esperada para o segundo trimestre de 2024, não será boa apenas para o ecossistema DeFi, mas também para jogos blockchain e outros dApps.

Um aumento na adoção de protocolos DeFi no Fantom poderia ajudar no preço a longo prazo.

No curto prazo, embora o par FTM/USD tenha disparado nas últimas semanas, o maior obstáculo é romper acima de uma linha de tendência de baixa que restringe os touros desde a mudança das máximas acumuladas no ano em fevereiro.

A zona de resistência imediata pode estar em torno de US$ 0,31, acima da qual estaria em US$ 0,54 e US$ 0,63, antes que os compradores possam atingir o nível psicológico de US$ 1,00. No lado negativo, o suporte robusto pode estar em US$ 0,17.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.