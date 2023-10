Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) caiu marginalmente no horário estendido, embora tenha relatado resultados melhores do que o esperado em seu terceiro trimestre fiscal.

AWS estava em linha com as expectativas no terceiro trimestre

Os acionistas parecem duvidosos porque a Amazon Web Services – tradicionalmente o segmento mais forte do gigante da tecnologia saltou 12% em relação ao ano anterior, para US$ 23,1 bilhões, o que estava quase em linha apenas com as expectativas.

A AWS, no entanto, gerou US$ 7,0 bilhões em lucro operacional para a Amazon em seu trimestre recentemente concluído, contra US$ 5,4 bilhões um ano atrás. No “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC, Paul Hickey – o cofundador do Bespoke Investment Group disse:

É uma grande parte dos negócios da Amazon. Você quer ver essa força, especialmente porque eles discutiram isso em sua última teleconferência de resultados. Eles estavam falando sobre ver uma picape nisso.

No mês passado, a Amazon.com Inc anunciou um investimento de US$ 4,0 bilhões na Anthropic para expandir sua presença em inteligência artificial, conforme relatado aqui pela Invezz.

Amazon não emitiu uma orientação impressionante

Os investidores também estão um pouco preocupados porque a orientação futura não foi particularmente entusiasmante.

A Amazon agora está prevendo entre US$ 160 bilhões e US$ 167 bilhões em vendas no quarto trimestre, contra US$ 167,2 bilhões dos analistas. Ainda assim, o analista da JMP Securities, Nick Jones, disse hoje ao Yahoo Finance :

Eles se concentram no controle de custos e estão realmente utilizando sua infraestrutura. As margens de receita operacional parecem muito boas… O comércio eletrônico continua a ganhar participação.

No entanto, a perspectiva de lucro operacional de US$ 7,0 bilhões a US$ 11 bilhões no quarto trimestre superou as estimativas de Street. As ações da Amazon estão atualmente em alta de quase 40% no acumulado do ano.

Números notáveis na divulgação de resultados do terceiro trimestre da Amazon

Ganhou US$ 9,9 bilhões em relação aos US$ 2,9 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também disparou de 28 centavos para 94 centavos

A receita aumentou 13% ano a ano, para US$ 143,1 bilhões

O consenso foi de 59 centavos por ação sobre receita de US$ 141,5 bilhões

Lucro operacional mais que quadruplica, para US$ 11,2 bilhões

Observe que a FTC se uniu a 17 estados em setembro para registrar uma reclamação contra a Amazon (leia mais). De acordo com Nick Jones, porém:

I don’t think [investors should be very concerned. We don’t see any of Amazon’s practices as illegal. We think the [accusations] are overdone.

Ele também não vê a desaceleração do consumo como uma ameaça para a Amazon.

O negócio de anúncios teve um bom desempenho no terceiro trimestre

A publicidade continuou a ser um negócio sólido para a Amazon no terceiro trimestre – gerando 12,1 mil milhões de dólares em vendas, contra 9,6 mil milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado.

Os especialistas, em comparação, pediram US$ 11,6 bilhões, de acordo com o comunicado de imprensa sobre lucros. Jones da JMP Securities acrescentou:

A publicidade continua a apresentar desempenho superior, o que proporciona muitas vantagens de margem. Eles estão utilizando diversas alavancas para dar aos investidores o que eles procuram – que é uma melhor margem operacional.

Outros números notáveis na divulgação de resultados incluem um crescimento anualizado de 7,0% nas vendas de lojas online, para US$ 57,3 bilhões, e um aumento de 14% na receita de serviços de assinatura, para US$ 10,2 bilhões.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.