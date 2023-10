Previsão USD/TRY: Sinal antes da decisão da taxa CBRT

A lira turca continuou o seu notável colapso, uma vez que persistiam as preocupações sobre a inflação do país. A taxa de câmbio USD/TRY situa-se num máximo histórico de 28,14, muito superior ao ponto onde começou o ano, em 18,48. Ele saltou mais de 173% desde o ponto mais baixo em 2022.

Decisão sobre taxa de juros CBRT adiante

A taxa de câmbio USD/TRY estará em destaque na quinta-feira como decisão do Banco Central da República da Turquia (CBRT).

Economistas consultados pela Reuters acreditam que o CBRT continuará a aumentar as taxas de juro. Justamente, eles acreditam que o banco aumentará as taxas de 30% para 35%. Eles também acreditam que o banco aumentará as taxas de empréstimos e empréstimos overnight para 33% e 36%, respectivamente.

O banco vem aumentando as taxas de juros desde junho, quando aumentou as taxas de juros de 8,50% para os atuais 30%. Fê-lo numa tentativa de abrandar a inflação galopante, que se manteve teimosamente elevada durante anos.

Os dados mais recentes mostram que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) principal subiu 61,5% em Setembro. Subiu 58,9% em Setembro e os analistas acreditam que as taxas continuarão a subir nos próximos anos. Uma pesquisa da Reuters descobriu que a maioria dos analistas espera que a inflação termine o ano em 69,3%.

Os economistas também esperam que a economia tenha um crescimento modesto este ano. Precisamente, esperam que o país se expanda 4% enquanto o défice da conta corrente será de 4,6% do PIB total.

A lira turca enfrenta um caminho difícil para a recuperação, uma vez que muitos turcos passaram agora para moedas estrangeiras como o dólar americano e o euro. Além disso, as tensões em curso no Médio Oriente não estão a ajudar.

Israel ainda está lutando contra o Hamas e a situação poderá piorar se Israel lançar uma operação terrestre. Na quarta-feira, Erdogan continuou a criticar Israel e a defender o Hamas, que ele afirma não serem terroristas.

Uma escalada da crise poderá aumentar os preços da energia, o que levará a mais inflação no país.

Análise técnica USD/TRY

Gráfico USD/TRY por TradingView

A taxa de câmbio USD/TRY tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas décadas. Ele saltou para uma máxima de 28,14 na quinta-feira, o ponto mais alto já registrado. À medida que subiu, o par permaneceu acima do suporte principal em 27,37, a oscilação mais alta em setembro.

O par USD/TRY também permaneceu acima de todas as médias móveis, sinalizando que os touros ainda estão no controle. Portanto, a perspectiva para a taxa de câmbio entre USD e TRY é otimista, já que os compradores visam o nível psicológico chave em 30.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.