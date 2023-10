USD/TRY: Lira turca entra em colapso com o tiro pela culatra das ações da CBRT

A lira turca caiu para o nível mais baixo já registrado, à medida que a economia do país vacilava e o índice do dólar americano (DXY) subia. A taxa de câmbio USD/TRY disparou para um máximo histórico de 28, cerca de 50% acima do nível mais baixo deste ano. Ele saltou mais de 445% em relação ao nível mais baixo dos últimos cinco anos.

Gráfico USD/TRY

A liquidação da lira turca ganhou força depois que a agência de estatísticas do país publicou dados elevados sobre a inflação ao consumidor. Segundo a agência de estatísticas, a inflação aumentou nos últimos três meses consecutivos, atingindo um pico de 61,53% em setembro. Ele atingiu o ponto mais alto desde maio deste ano.

O índice principal de preços ao consumidor aumentou 4,75% numa base mensal, inferior à estimativa mediana de 4,88%. Foi também um aumento menor do que o aumento de 9,09% de agosto. Os analistas acreditam que a queda da lira provavelmente levará a uma inflação mais alta e a uma fraqueza da lira mais fraca.

Outro relatório turco elaborado pelo Banco Central da República da Turquia (CBRT) mostrou que o défice da conta corrente do país atingiu mais de 0,62 mil milhões de dólares em Agosto, uma melhoria em relação aos 5,5 mil milhões de dólares do mês anterior.

As vendas no varejo turcas também caíram 4,7% em termos mensais, após uma expansão de 3,0% no mês anterior. Isto traduziu-se num aumento homólogo de 17,2%, inferior aos 31,2% anteriores.

Portanto, o desempenho do USD/TRY é um reflexo de que as ações recentes do CBRT não estão funcionando. O banco tem aumentado as taxas de juros nos últimos meses, na tentativa de estabilizar a inflação do país. Aumentou as taxas do mínimo acumulado no ano de 8,50% para 30%, o nível mais alto em anos.

Os economistas prefeririam um tom mais agressivo por parte do banco central. Além disso, os analistas acreditam que a lira turca se estabilizará quando o governo turco acabar com a maior parte dos atuais controles cambiais no país.

O desafio da lira é que muitas pessoas na Turquia preferem deter o dólar americano e outras moedas estrangeiras. Como tal, será difícil mudar de ideias, uma vez que viram a sua riqueza evaporar-se nas últimas décadas.

O USD/TRY também subiu devido ao forte dólar americano . O índice do dólar saltou para US$ 107,5, o nível mais alto deste ano. Aumentou à medida que os investidores prevêem que o Federal Reserve irá apertar as taxas, uma vez que a inflação permanece num nível elevado.