Índice do dólar americano (DXY): recuo temporário, CPI, FOMC minutos à frente

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice do dólar americano (DXY) recuou durante três dias consecutivos, enquanto os investidores se concentravam nos dados mais recentes das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) americanas. Depois de atingir o pico de US$ 107,31 na terça-feira, o índice caiu para US$ 105,93.

Inflação nos EUA e FOMC minutos à frente

Copy link to section

O índice do dólar americano esteve em destaque esta semana, enquanto os investidores observavam as intrigas no Congresso e os últimos dados económicos. O Congresso aprovou um projeto de lei para evitar uma paralisação do governo nos próximos 45 dias, levando à destituição de Kevin McCarthy, o presidente da Câmara.

Estas intrigas, juntamente com o aumento do partidarismo, significam que os EUA terão provavelmente uma paralisação governamental em Novembro.

A outra notícia importante foi divulgada na quarta-feira, quando a ADP publicou os seus dados sobre as folhas de pagamento privadas. O relatório mostrou que o sector privado criou apenas 89 mil empregos em Setembro, o menor aumento em meses. Também levou a um pequeno alívio no mercado de títulos.

https://www.youtube.com/watch?v=piVUXV_muBM

O último dado importante foram as folhas de pagamento não agrícolas oficiais dos EUA dados. De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia criou mais de 320 mil empregos em setembro, um grande aumento em relação aos 220 mil anteriores. O relatório foi muito superior à estimativa média de 160 mil.

Houve algumas partes negativas no relatório. A taxa de desemprego subiu para 3,8% enquanto o crescimento salarial recuou. O rendimento médio por hora aumentou 4,2%, inferior aos 4,3% anteriores.

Olhando para o futuro, a Reserva Federal publicará a ata da sua última reunião na quarta-feira. Esta ata fornecerá mais informações sobre o que esperar nas próximas reuniões.

A notícia mais importante sobre o USD serão os próximos dados de inflação dos EUA agendados para quinta-feira. Os economistas esperam que os dados mostrem que a inflação global e a inflação subjacente aumentaram ligeiramente em Setembro, à medida que os preços da gasolina dispararam.

Felizmente, os preços do petróleo bruto recuaram modestamente nos últimos dias, com o Brent sendo negociado a US$ 84.

Previsão do índice do dólar americano

Copy link to section

O gráfico diário mostra que o índice DXY tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Recentemente, cruzou os importantes níveis de resistência em US$ 104,80 e US$ 105,93, as maiores oscilações em 31 de maio e 8 de março. O dólar permanece acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

Mais importante ainda, o índice formou um padrão de quebra e reteste ao passar para US$ 105,93. Na análise da ação do preço, isso geralmente é um sinal de continuação de alta. Portanto, o índice provavelmente retomará a tendência de alta nas próximas semanas. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 110.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.