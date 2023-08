USD/TRY: Lira turca dorme e espera a ação da CBRT

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/TRY movimentou-se lateralmente na quinta-feira, antes da próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Central da República da Turquia (CBRT). O par foi negociado a 27,21, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 27,31.

Decisão CBRT à frente

Copy link to section

A taxa de câmbio USD/TRY está pairando perto do seu máximo histórico, enquanto os comerciantes aguardam a decisão observada de perto pelo CBRT. A maioria dos economistas espera que o banco decida aumentar as taxas de juro pelo terceiro mês consecutivo.

Precisamente, eles vêem o CBRT a aumentar as taxas de 17,50% para 20% numa tentativa de apoiar a moeda em dificuldades. Tal como nas duas últimas reuniões, o banco poderá decidir realizar um aumento das taxas menor do que o esperado.

A decisão da CBRT surge num momento em que a economia turca enfrenta ventos contrários substanciais. A inflação aumentou por causa da queda da moeda. Os dados mais recentes mostraram que o índice principal de preços ao consumidor (IPC) saltou para quase 50% em junho.

Além disso, a taxa de desemprego oficial permanece substancialmente mais elevada do que a de outros países de mercados emergentes. Está em quase 10%, enquanto os analistas acreditam que o número real é muito maior.

A Turquia também viu as suas reservas cambiais diminuirem nos últimos meses. Dados do banco central revelaram que as reservas cambiais caíram para 17 mil milhões de dólares antes das eleições.

Do lado positivo, o actual excedente da Turquia aumentou em Julho, ajudado pelo ressurgimento do sector do turismo. O país está recebendo mais visitantes atraídos por seus locais históricos e pela favorável taxa da lira.

A taxa de câmbio USD/TRY também reagirá à próxima reunião de cúpula de Jackson Hole nos Estados Unidos. No passado, a reacção da lira turca aos dados económicos dos EUA e às decisões da Fed foi um pouco moderada.

Análise técnica USD/TRY

Copy link to section

Save

O gráfico de 4 horas mostra que a taxa de câmbio de USD para TRY se moveu lateralmente nas últimas semanas. Neste período, o par permaneceu entre os principais níveis de suporte e resistência em 26,80 e 27,30. O par está ligeiramente acima da média móvel de 50 períodos, enquanto o Average True Range (ATR) caiu.

Portanto, as perspectivas para a lira turca antes da decisão do CBRT são neutras, a menos que o banco faça alterações substanciais na sua política. Provavelmente permanecerá nesta faixa por um tempo, com o nível de referência principal sendo 27,30.

Save