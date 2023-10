Hedera (HBAR) vê demanda crescente em meio a ações de alta de preços

Hedera Hashgraph (HBAR) registra recuperação sólida, superando a marca de resistência de US$ 0,52 após um aumento de preço de mais de 10% nos últimos sete dias.

Notavelmente, os indicadores mostram uma procura crescente por HBAR no meio da postura altista. Hedera se beneficiou da última alta do mercado amplo, que viu o Bitcoin ultrapassar os US$ 35 mil. No entanto, o vapor ascendente esfriou e o token indicador voltou para a região de US$ 34 mil até o momento.

Mais tendências de alta para HBAR?

Os indicadores de Hedera mostraram otimismo para a altcoin. O Índice de Força Relativa explorou a região de sobrecompra, confirmando uma tendência ascendente. O RSI confirmou o aumento da demanda de compra à medida que os investidores capitalizam o impulso de alta do token.

Além disso, o Fluxo de Dinheiro Chaikin mostra um capital impressionante fluindo para o ecossistema Hedera. O CMF permaneceu positivo em +0,13. Assim, os touros podem pressionar por uma recuperação de até 10% em direção à zona de reserva de lucros entre US$ 0,057 e US$ 0,059.

No entanto, o súbito impulso de venda pode forçar o HBAR a testar novamente um novo suporte antes de uma potencial recuperação. Os investidores podem induzir uma dinâmica descendente através da realização de lucros. As próximas ações de preços do altcoin provavelmente imitarão os desenvolvimentos no mercado geral de criptomoedas.

Sinais de alta do HBAR

Hedera apresenta catalisadores positivos, pois manteve uma taxa de financiamento positiva, de acordo com dados da Coinalyze. Isso confirmou que as posições longas dominam o curto prazo. Além disso, os juros em aberto da criptografia permaneceram elevados, apesar de uma ligeira queda até o momento.

Além disso, o projeto continua sendo reconhecido. Por exemplo, o oráculo de dados de mercado Pyth Network lançou feed de preços HBAR/USD em 40 blockchains.

The Pyth Network is excited to release its HBAR/USD price feed$HBAR is the native token of @hedera — an enterprise-grade public network



The Pyth HBAR/USD price feed is now available on 40 blockchains pic.twitter.com/LRZOAh3qzF — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) October 27, 2023

Além disso, provou ser um projeto do futuro quando o FedNow integrou o Dropp da Hedera para facilitar transações instantâneas. No entanto, os compradores do HBAR devem estar atentos a possíveis ações de baixa que possam adiar ou desacelerar o aumento esperado.

