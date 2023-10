Altcoins se acalmam enquanto o Bitcoin mostra estabilidade – O que vem depois da reunião do Fed?

O Bitcoin se manteve na região de valor de US$ 34 mil no último fim de semana antes da reunião federal agendada para 31 de outubro e 1º de novembro de 2023. Enquanto isso, o comentário do presidente do Fed sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos provavelmente impactaria os preços das ações e das criptomoedas.

The U.S. Federal Reserve’s Federal Open Market Committee (FOMC) meeting is scheduled for October 31 and November 1, 2023.



The outcome could impact stock prices and #Bitcoin (BTC) price.



Key focus will be on Fed Chair Jerome Powell's speech regarding the US economic outlook. pic.twitter.com/P9BTsoAx05 — Yassine Reghai (@reghai_yassine) October 28, 2023

Potencial pausa no aumento da taxa e reações criptográficas

O mundo financeiro parece abordar a Semana Federal de uma forma mais descontraída em comparação com conferências anteriores. Embora os intervenientes no mercado permaneçam confiantes de que a Fed introduzirá um limite máximo de subida das taxas durante a próxima reunião do FOMC, as probabilidades de aumentos das taxas na reunião de 13 de dezembro de 2023 deixam espaço para avisos anteriores por parte das autoridades federais.

Garry Gensler alertou que a maioria dos bancos centrais prefere mais aumentos nas taxas, se necessário, dependendo dos dados atualizados sobre desemprego e inflação.

Entretanto, os dados do PCE mostram o enfraquecimento da inflação à medida que a Reserva Federal continua a apertar. Desenvolvimentos como a restrição do crédito e o estreitamento do balanço conduzem a resultados semelhantes aos aumentos das taxas. Isso apoia a narrativa do teto da taxa na quarta-feira.

Perspectivas de criptomoedas

A ferramenta FedWatch cancela as expectativas de que a Reserva Federal altere a sua meta de taxa durante a próxima conferência do FOMC. No entanto, é provável um aumento de 0,25%. Assim, sugestões de aumentos de taxas para as próximas sessões do Fed feitas por Powell podem catalisar reações de preços no Bitcoin e no mercado de criptomoedas.

O Bitcoin foi negociado a US$ 34.102 durante o período desta publicação, ganhando 0,08% e mais de 13% nas últimas 24 horas e semana, respectivamente. Enquanto isso, os jogadores parecem não estar acostumados com os preços atuais do BTC, já que o rápido movimento da criptografia ultrapassando as resistências de US$ 31 mil e US$ 31,8 mil surpreendeu muitos.

O Bitcoin ganhou mais de 20% em outubro e continua sendo crucial ver como a criptomoeda líder interage com a resistência de US$ 35 mil na próxima semana.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.