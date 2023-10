O navegador Snowtrace do Avalanche encerra as operações com um prazo apertado

O projeto Crypto Avalanche ganhou as manchetes na segunda-feira após um anúncio notável à sua comunidade. Os desenvolvimentos indicam que o explorador de blockchain do Avalanche encerrará suas operações em 30 de novembro.

On the morning of October 30, 2023, the crypto community discovered that SnowTrace, the leading Avalanche blockchain explorer tool developed by Etherscan, posted an attached notice on the website that they would stop operating from 07:00 AM on the 30th. /11 (Vietnam time).… pic.twitter.com/m7isRzBDQf — Forward Robin (@ForwardRob37930) October 30, 2023

Enquanto isso, os usuários do Snowtrace devem baixar seus dados de verificação de contrato, chaves privadas e crachás antes do prazo. Isso significa um prazo apertado para os usuários procurarem uma plataforma alternativa nos próximos 30 dias.

Snowtrace encerra serviços no final de novembro

A notícia de que o navegador do Avalanche encerrou seus serviços em 30 de novembro gerou um rebuliço na comunidade. Snowtrace é um navegador de cadeia C AVAX projetado por desenvolvedores do conhecido explorador Etherscan.

Enquanto isso, a decisão surpreendeu muitos, ao mesmo tempo que desencadeou especulações e várias questões entre indivíduos que usam o Snowtrace para empreendimentos de blockchain. Alguns acreditam que a equipe AVAX pode abandonar a plataforma.

No entanto, Phillip Liu Jr., da Ava Labs, enfatizou que o projeto de criptografia implementará uma solução nova e progressiva. Isso reduziu as preocupações dos usuários, enquanto alguns entusiastas aguardam mais clareza.

O que vem a seguir para os usuários

O prazo de 30 de novembro continua apertado, pois os indivíduos que dependem do Snowtrace precisam procurar uma solução alternativa imediatamente. A falha no download de chaves privadas, informações de verificação de contrato e tags de nome antes da desativação pode significar perda de dados para os usuários.

Embora o futuro do Avalanche permaneça incerto no que diz respeito ao navegador blockchain, os usuários podem esperar uma solução avançada, levando a uma experiência aprimorada para os entusiastas do AVAX. No entanto, os fãs do Snowtrace devem se preparar para a interrupção do serviço e, ao mesmo tempo, proteger seus dados confidenciais.

Avalanche ganhou mais de 2,60% após as últimas notícias, mudando de mãos a US$ 11,21 até o momento. Além disso, seu volume ganhou 12,24% no último dia, para US$ 164,59 milhões.

AXAX 24hr chart on Coinmarketcap

A altcoin ganhou quase 10% nos últimos sete dias, enquanto os touros dominavam o mundo criptográfico. Como escrevi aqui, esta semana continua crucial para a trajetória do mercado devido à próxima reunião federal.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.