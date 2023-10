As Memecoins têm mostrado um notável ressurgimento nas últimas semanas, à medida que o mercado de criptomoedas desfrutou de uma tendência de alta catalisada pelo sentimento positivo em torno da principal criptomoeda, o Bitcoin.

Enquanto isso, investidores interessados em explorar o que poderia ser o próximo grande projeto de meme estão comprando Shiba Memu (SHMU) agressivamente. A pré-venda da nova memecoin atraiu grande interesse no mês passado, em meio aos ganhos das criptomoedas em outubro.

Pepe e Floki disparam verticalmente à medida que as memecoins se recuperam

As Memecoins sofreram uma queda após o surgimento de um novo sentimento negativo no mercado de criptomoedas durante o verão. No entanto, o rali do Bitcoin no início desta semana viu muitos lucros serem redistribuídos para o mercado de altcoins, com Pepe e Floki entre os principais beneficiários, à medida que o sentimento em relação às tokens meme se tornou otimista.

Em 28 de outubro, o mercado de memecoin subiu 20% na semana passada, e Pepe (PEPE) e Floki (FLOKI) foram os que se destacaram. Os dois tokens superaram Dogecoin e Shiba Inu e a maioria das 100 principais altcoins com movimentos parabólicos de 79% e 84%, respectivamente.

Embora ainda reste ver como as coisas se desenrolam antes de um esperado mercado em alta, o renascimento dos memes é um sinal de que esta seção das criptomoedas veio para ficar. Essa atração talvez encontre suas raízes mais recentes em Shiba Memu.

O que é Shiba Memu?

No que diz respeito a projetos inspirados em memes, Shiba Memu é o mais recente que quer se destacar da multidão. Vários tokens simplesmente promovem uma imitação com tema de cachorro ou sapo, mas isso não é Shiba Memu. Aproveitando a inteligência artificial e a tecnologia blockchain, o projeto busca criar uma potência de marketing autossuficiente.

Cerca de 85% dos 1 bilhão de tokens SHMU estão disponíveis em pré-venda, já que a equipe busca oferecer uma oportunidade aos primeiros investidores.

Em termos de como o projeto funciona, a estratégia é simples: utilizar um painel de controle de IA para criar o maior meme de IA. A plataforma será alimentada por processamento de linguagem natural, análise preditiva, análise de sentimentos e reconhecimento de imagens e vídeos.

Com isso, Shiba Memu pretende adequar cada oportunidade de marketing para promover o SHMU nativo, trazendo-o ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ao contrário da maioria das tokens meme, espera-se que a tração da comunidade para este projeto seja independente do frenesi esporádico que ocorre com eventos de notícias e atividades de influenciadores. Muitas tokens meme adotam esse tipo de abordagem para o envolvimento, e o resultado são flutuações maciças no sentimento, com o preço sendo impactado à medida que as validações de celebridades diminuem.

Você deve comprar Shiba Memu à medida que a pré-venda chega ao fim?

Analistas têm previsto de diversas formas que o Bitcoin está prestes a entrar em seu quinto mercado em alta. Uma previsão sugere que o BTC poderia atingir US$ 125.000 até o final de 2024.

Investidores, cientes de que o mercado de criptomoedas continua sendo volátil, mas com ótimas oportunidades de investimento, estão tomando posições. As moedas meme estão ressurgindo com essa perspectiva, assim como as grandes previsões para ações de IA, e Shiba Memu pode se mostrar um dos projetos de pré-venda mais promissores.

Qual é o apelo do projeto? Como mencionado, o apelo pode residir na abordagem inovadora da Shiba Memu à memenomia e na camada adicional de incentivos para os detentores. Além do staking e do fornecimento de liquidez, os detentores podem se beneficiar de um mecanismo deflacionário aprimorado com um programa de queima de SHMU.

O preço do SHMU poderia, portanto, se beneficiar de uma enorme pressão de compra desde o momento em que for lançado nas principais exchanges de criptomoedas. De acordo com o roteiro, (acessível aqui), isso deve ocorrer no primeiro trimestre de 2024. Mas Shiba Memu pode ser uma ótima compra hoje, já que os baixos preços de pré-venda se alinham com possíveis ganhos parabólicos se a criptografia embarcar em um mercado altista conforme previsto.

Esta oferta de venda de tokens está atualmente em contagem regressiva de apenas três dias – o que significa que a oportunidade de comprar a preços de pré-venda termina em 31 de outubro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.