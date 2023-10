Compre ações MSTR enquanto o BTC forma padrões de alta, as baleias se acumulam

O preço das ações da MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) teve um outubro bem-sucedido, mesmo com índices importantes como o Nasdaq 100 e o S&P 500 mergulhando em uma correção. As ações atingiram um máximo de US$ 448 em 25 de outubro, quase 50% acima do nível mais baixo do mês.

MicroStrategy como alternativa Bitcoin ETF

O preço do Bitcoin teve um forte desempenho em outubro, à medida que aumentavam as esperanças de um ETF Bitcoin à vista. Os analistas acreditam que um ETF à vista ajudará a tornar o Bitcoin popular e a criar um ativo ideal que os investidores institucionais se sentirão confortáveis em comprar.

Ainda não está claro se esta situação acontecerá, uma vez que os investidores sempre tiveram formas de obter acesso ao Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin Strategy ETF (BITO) já existe há algum tempo. Este fundo rastreia os futuros do Bitcoin e tem uma estreita correlação com o BTC. Agora tem mais de US$ 890 milhões em ativos.

Os investidores têm acesso ao Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), o maior fundo do setor com mais de US$ 21 bilhões em ativos. O desafio para o GBTC é que as suas taxas são bastante elevadas, enquanto o seu desconto no Valor Patrimonial Líquido (NAV) tem sido substancial. O desconto diminuiu recentemente depois que a Grayscale ganhou uma ação judicial contra a SEC .

A MicroStrategy tem sido uma das melhores maneiras para as empresas investirem indiretamente em Bitcoin. Embora o serviço principal da empresa seja a análise de tecnologia, ela é conhecida por suas participações substanciais em Bitcoin.

A empresa detém mais de 158 mil Bitcoins, que agora estão avaliados em mais de US$ 5,38 bilhões, o que ainda é inferior à avaliação da empresa de mais de US$ 5,9 bilhões. Isso torna a MicroStrategy essencialmente uma empresa Bitcoin.

A vantagem das instituições que detêm o MSTR é que ele não possui índices de despesas. O BITO tem um índice de despesas de 0,95%, enquanto o GBTC tem um índice de 2%. Essas são taxas pesadas, que podem aumentar com o tempo.

Padrão de alta do preço do Bitcoin

A outra razão para comprar ações da MSTR é que o Bitcoin formou vários padrões de alta. Conforme mostrado acima, o preço do BTC subiu para mais de US$ 31.780, o ponto mais alto em 13 de julho. Este foi um preço notável, uma vez que teve dificuldade em ultrapassar este nível várias vezes este ano.

O Bitcoin também formou um padrão de flâmula de alta mostrado em preto. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais mais otimistas do mercado. Este padrão é caracterizado por um longo poste de bandeira e um padrão triangular.

Além disso, o preço do Bitcoin subiu acima das médias móveis de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 e 200 dias. Portanto, há uma probabilidade de que a moeda continue subindo à medida que os compradores visam o nível de retração Fibonacci de 50% em US$ 42.500. Este preço está cerca de 23% acima do nível atual.

Portanto, há uma probabilidade de que o preço do Bitcoin continue subindo, o que será positivo para as ações da MicroStrategy. Mais ainda, o número de baleias Bitcoin está aumentando à medida que os detentores com mais de 100 mil moedas saltam.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.