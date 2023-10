O preço do THORChain (RUNE) sobe à medida que os contratos em aberto e o volume de negociação aumentam

O preço do THORChain (RUNE) teve uma alta espetacular nas últimas semanas. O token atingiu uma máxima de US$ 2,86, o nível mais alto desde 8 de agosto. Ela subiu mais de 290% em relação ao nível mais baixo deste ano, tornando-se uma das criptomoedas com melhor desempenho do mundo.

A quantidade de contratos em aberto de futuros de RUNE aumenta

THORChain é um dos maiores players do Cosmos ecossistema. É uma plataforma DeFi que permite aos usuários trocar, pedir emprestado e ganhar seus ativos nativos. Facilita a liquidação de ativos nativos em criptomoedas populares como Bitcoin, Ethereum e Avalanche.

O THORChain está se tornando popular entre os investidores, que o adoram devido aos seus rendimentos substanciais. Os dados mais recentes mostram que o rendimento lateral único no ecossistema para a maioria das moedas como USDT, USDC e ATOM é superior a 15%.

Como resultado, muitos investidores migraram para a rede. Em outubro, a rede quebrou recordes ao processar mais de US$ 3 bilhões em transações em cadeia. Isso é importante porque a rede teve um volume de US$ 2,3 bilhões somente no terceiro trimestre. Arrecadou US$ 3/38 milhões em taxas neste período. Isso significa que o THORChain está ganhando força entre os usuários.

Congrats @THORChain



October is officially the first $3b on chain trading volume & it entered the top 5 DEX list



Streaming swaps was the catalyst needed for adoption



Here's a few observations 🔽 pic.twitter.com/WGCOLNVLgD — TCB (@THORmaximalist) October 30, 2023

Enquanto isso, as posições em aberto de futuros do THORChain aumentaram acentuadamente nos últimos meses. Dados compilados pela CoinGlass mostram que os contratos em aberto saltaram para mais de US$ 53 milhões, o nível mais alto desde 2 de outubro. A maior parte desse interesse em aberto vem da Binance, seguida por Bybit, OKX e Bitget.

Os contratos em aberto são uma métrica importante que analisa o volume de posições não preenchidas no mercado futuro. Um valor mais alto de contratos em aberto é visto como algo positivo para uma criptomoeda.

Previsão de preço THORChain

Gráfico RUNE por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da criptografia RUNE tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Mais recentemente, a moeda saltou acima do importante nível de resistência de US$ 1,966, o ponto mais alto em fevereiro. Também ultrapassou o nível psicológico de US$ 2.

RUNE também ultrapassou as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, o que é um sinal de alta. O Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível de sobrecompra. Da mesma forma, o Oscilador Estocástico também se moveu para este ponto de sobrecompra.

Portanto, a perspectiva para a moeda é otimista, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 3,15, o nível mais alto em 11 de agosto do ano passado. A alternativa é onde a moeda recua para o suporte de US$ 1,96.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.