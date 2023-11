À medida que o preço do Bitcoin ultrapassou o nível de $30.000, o otimismo retornou às criptomoedas. Embora os ganhos sejam generalizados em todo o setor, as criptomoedas meme têm sido as maiores beneficiárias. Shiba Memu, uma próxima moeda meme, atraiu investidores antes de seu lançamento. Com mais de $4,1 milhões arrecadados, Shiba Memu é, sem dúvida, uma das melhores pré-vendas de 2023. Os investidores agora têm algumas horas para comprar o token antes do encerramento da pré-venda.

Melhor sentimento em relação às moedas meme causa ganhos generalizados

Liderando o ressurgimento dos memes está PEPE, uma criptomoeda que registrou ganhos de mais de 10.000% desde o seu lançamento este ano. Com um aumento de 57% na última semana, PEPE é o que mais ganhou entre as 100 principais criptomoedas.

Dogecoin, o token meme líder em valor de mercado, registrou ganhos de mais de 8%. Shiba Inu subiu dois dígitos. Floki Inu, outra criptomoeda meme, subiu 41% na semana passada.

Espera-se que os ganhos em tokens meme continuem, de acordo com os parâmetros do mercado. O Índice de Medo e Ganância, que avalia o sentimento do mercado, está atualmente em 68, uma zona de “ganância”. Isso mostra que o apetite por tokens meme é forte e pode continuar aumentando os preços dos tokens.

O retorno de um sentimento positivo é uma vantagem para o lançamento de projetos meme como o Shiba Memu. O sentimento impulsiona especulações em torno do Shiba Memu e pode fornecer o impulso inicial após a listagem.

Sobre Shiba Memu

O Shiba Memu é um ambicioso projeto de criptomoeda meme que tem como objetivo combinar blockchain e inteligência artificial. A abordagem de IA tem sido atraente, uma vez que a tecnologia é esperada para tornar o Shiba Memu sustentável. O foco na sustentabilidade é um diferencial crucial para o Shiba Memu em relação às suas contrapartes de baixa utilidade.

O projeto utiliza a inteligência artificial para fazer sua própria promoção em plataformas online. O Shiba Memu pode escrever seu próprio texto de relações públicas e lançar estratégias de marketing com base no sentimento existente. O projeto também aprende continuamente, aproveitando as técnicas mais recentes em marketing criativo para ganhar destaque.

A inteligência artificial também é uma ferramenta social para o Shiba Memu e sua comunidade. O projeto possui um painel de controle de IA no qual os usuários podem interagir com ela. Eles podem fazer perguntas à IA e receber feedback e atualizações em tempo real sobre as atividades de marketing. O alto engajamento cria uma comunidade leal para o Shiba Memu e contribui para a descoberta de preços.

Pré-venda e previsão de preços do Shiba Memu

O Shiba Memu teve uma pré-venda altamente única e bem-sucedida. Com um preço inicial de $0,011125, o Shiba Memu agora está avaliado em $0,037450. Os aumentos persistentes de preço são devidos à tokenomia do projeto. A tokenomia permite que o SHMU aumente todos os dias às 18:00 GMT. Os investidores que compraram o token no início receberão tokens de maior valor.

Os aumentos de preço do Shiba Memu conferem ao token uma vibe meme. Previsivelmente, os investidores esperam que o Shiba Memu suba até 10 vezes depois de listado nas exchanges. A listagem começará no quarto trimestre de 2023, o que significa que o Shiba Memu poderia encerrar o ano acima de $0,3.

Embora a previsão seja especulativa, ela é realista com base na demanda que o Shiba Memu atraiu. Pares de memes, como PEPE, também alcançaram uma marca semelhante, tornando o cenário possível. No futuro, os ganhos do SHMU poderiam ser superiores a 10 vezes, à medida que ele desbloqueia valor por meio de outras funcionalidades, como o staking.

Você deveria comprar Shiba Memu hoje?

Shiba Memu está em seu último dia de pré-venda. A partir daí, o token é definido para listagem nas exchanges. As tendências históricas mostram que os tokens desbloqueiam a demanda e experimentam alta especulação imediatamente após a listagem.

Os investidores que buscam capitalizar o movimento inicial do preço do Shiba Memu podem comprar o token agora. Isto permite-lhes beneficiar da especulação do mercado e obter ganhos máximos quando SHMU for lançado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.