FCA concede ao PayPal uma licença criptográfica para operar no Reino Unido

PayPal UK Limited, a filial britânica da gigante de pagamentos online, recebeu aprovação regulatória da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em 31 de outubro. A licença agora permite que o PayPal comece a oferecer serviços a cidadãos do Reino Unido.

PayPal se torna a quarta empresa a receber aprovação da FCA em 2023

Copy link to section

A aprovação foi notada após a recente atualização do registro criptográfico da FCA, que teve apenas quatro novas adições em 2023. Além do PayPal, as únicas outras empresas a receber aprovação semelhante este ano foram Bitstamp, Komainu e Interactive Brokers.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O porta-voz da empresa comentou sobre o novo desenvolvimento, afirmando que o PayPal UK Limited é agora uma instituição autorizada de dinheiro eletrônico e empresa de crédito ao consumidor.

Além disso, a empresa conseguiu registrar-se como uma empresa de ativos criptográficos, permitindo a transferência de contas de clientes do PayPal no Reino Unido para esta nova entidade do Reino Unido do PayPal Europa em 1º de novembro de 2023.

O porta-voz acrescentou,

A mudança segue a saída do Reino Unido da União Europeia. Até agora, o PayPal Europe prestou serviços a clientes do Reino Unido. O PayPal continua a oferecer aos nossos clientes os mesmos produtos e serviços no Reino Unido.

PayPal manterá pausa nas compras de criptomoedas até 2024

Copy link to section

Nos últimos anos, entre janeiro de 2020 e outubro de 2023, a FCA recebeu 326 pedidos de registro de criptomoedas. No entanto, o regulador aprovou apenas 43 deles, situando a sua taxa de aprovação em cerca de 14%.

O PayPal estava mais do que disposto a cumprir as regulamentações mais rígidas, anunciando em agosto deste ano que interromperia as compras de criptografia no Reino Unido até 2024.

O porta-voz da empresa confirmou que esta decisão ainda está em vigor e que o registo não sofrerá alterações. Quanto à data exata em que a empresa irá suspender a pausa, ainda não foi confirmada.

Mas, com a aprovação regulamentar, o PayPal pode começar a expandir a sua equipa no Reino Unido. Como tal, procura candidatos para dez novos cargos, incluindo o de chefe de crimes financeiros e de oficial de relatórios de lavagem de dinheiro criptografado.

A FCA está trabalhando na aplicação de regulamentações mais rígidas

Copy link to section

A permissão do PayPal para oferecer serviços de criptografia a cidadãos do Reino Unido ocorre em meio aos esforços do governo para introduzir regulamentações mais rígidas no setor.

O objetivo é regular o setor de acordo com a estrutura existente da Lei de Serviços e Mercados Financeiros, que obrigava as exchanges de criptomoedas a atender aos novos requisitos de admissão e divulgação quando decidissem listar ativos digitais.

Inicialmente, a FCA encontrou dificuldades em fazer com que as empresas estrangeiras que operam no Reino Unido cumprissem as mudanças nas regras, o que a levou a recorrer a ameaças de pesadas multas e penalidades para aqueles que não as cumprissem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.