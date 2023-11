O índice do dólar americano (DXY) ficou sob intensa pressão esta semana, à medida que os rendimentos dos títulos americanos recuavam. A liquidação continuou na sexta-feira, depois que as últimas folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA levaram mais investidores a adotar um sentimento de risco. Ele caiu para uma mínima de US$ 105,27, inferior à máxima acumulada no ano de US$ 107.

Dados NFP dos EUA e Fed

O índice DXY recuou após a última decisão do Federal Reserve. Nele, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50%. O comité do FOMC deixou então a porta aberta para um aumento das taxas na sua reunião de Dezembro.

No entanto, uma longa conferência de imprensa de Jerome Powell deixou muitos investidores prevendo que o Fed havia encerrado os aumentos das taxas. Como resultado, os rendimentos dos títulos recuaram, com os títulos de 10 anos caindo para 4,52% e os de 30 anos caindo para 4,7%.

As ações americanas também estão em alta. O Dow Jones disparou mais de 500 pontos na quinta-feira e 165% na sexta-feira. Estas ações estão no caminho certo para registar os melhores ganhos mensais desde junho deste ano.

A liquidação do índice do dólar americano continuou depois que o Bureau of Labor Statistics (BLS) publicou números fracos de empregos. A economia criou 150 mil empregos em outubro, após adicionar 297 mil no mês anterior. Esta adição foi inferior à estimativa média de 180 mil.

A taxa de desemprego subiu para 3,9%, enquanto a taxa de participação no trabalho, observada de perto, caiu para 62,7%. O rendimento médio por hora aumentou 0,2% e 4,% em termos mensais e anuais, respectivamente.

Estes números, juntamente com os dados relativamente fracos do PMI dos serviços, significam que a Reserva Federal provavelmente manterá as taxas de juro no nível actual durante algum tempo. O mesmo se aplica a outros bancos centrais como a Reserva Federal, o BCE e o Banco de Inglaterra .

Os próximos dados importantes a observar serão o próximo relatório de inflação ao consumidor dos EUA. Este relatório irá confirmar se a inflação está de facto a arrefecer, o que será positivo.

Previsão do índice do dólar americano

Gráfico DXY por TradingView

O índice DXY formou um padrão de topo duplo em US$ 107,20, o que é um sinal de baixa. Ele se moveu abaixo do decote deste padrão em US$ 10.536. No gráfico diário, movimentou-se abaixo do suporte importante de US$ 105,88, a oscilação mais alta em 8 de março.

O índice também ficou abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias. Mais importante ainda, o MACD formou um padrão de divergência de baixa. Portanto, a perspectiva para o índice do dólar americano é de baixa, com o próximo ponto a ser observado em US$ 104. Ele fará isso ao completar o padrão de cabeça e ombros invertidos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.