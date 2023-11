Sam Bankman-Fried considerado culpado em julgamento de fraude FTX, enfrenta décadas de prisão

Num desenvolvimento jurídico significativo que pode ter consequências de longo alcance para a indústria das criptomoedas, Sam Bankman-Fried, o cofundador da FTX, foi considerado culpado de todas as acusações no julgamento da FTX que começou em 3 de outubro.

O veredicto, proferido por um júri composto por nove mulheres e três homens, inclui condenações por duas acusações de fraude eletrônica, quatro acusações de conspiração para cometer fraude e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Destaques do veredicto da SBF e implicações legais

O veredicto foi alcançado após menos de cinco horas de deliberação, coroando um julgamento de alto risco observado de perto por investidores, reguladores e pela comunidade de criptomoedas. Isso marca uma impressionante queda em desgraça para o outrora proeminente CEO da bolsa de criptomoedas, cujo patrimônio líquido foi estimado em dezenas de bilhões em seu pico.

A sentença de Bankman-Fried está marcada para 28 de março e ele poderá enfrentar décadas de prisão.

Os problemas jurídicos de Bankman-Fried começaram em dezembro , quando ele foi preso e acusado de fraudar investidores e clientes da FTX, bem como os credores da Alameda Research. A SBF renunciou à bolsa de criptografia FTX quando entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em novembro de 2022.

Ao longo do julgamento, ele manteve sua inocência, afirmando que não havia fraudado ninguém, mas sim cometido erros na fiscalização dos recursos da empresa.

Do que Sam Bankman-Fried foi acusado?

No entanto, a acusação apresentou um caso convincente contra Bankman-Fried, argumentando que ele se apropriou conscientemente de fundos de clientes para diversas despesas, incluindo imóveis de luxo, patrocínios desportivos e investimentos de risco.

Os promotores rastrearam essas supostas ações até 2021, quando Bankman-Fried orientou o uso de fundos de clientes para recomprar participações na FTX de propriedade da exchange cripto rival Binance. Esta decisão resultou no empréstimo de dinheiro dos clientes da FTX para facilitar a transação.

Caroline Ellison, ex-CEO do fundo de hedge Alameda Research, testemunhou durante o julgamento, destacando o papel do réu em ordenar o uso dos fundos dos clientes, apesar dos seus avisos sobre as potenciais consequências.

Em resposta a estas alegações, Bankman-Fried argumentou que confiava nos seus executivos escolhidos a dedo para gerir as operações das empresas. Ao mesmo tempo, concentrou-se noutros aspectos do seu império multibilionário, incluindo o lobby regulatório.

Um dos aspectos mais prejudiciais do julgamento de Bankman-Fried foi o seu próprio testemunho. Durante um rigoroso interrogatório realizado pela procuradora Danielle Sassoon, ele afirmou repetidamente não se lembrar de detalhes e declarações críticas, potencialmente minando a sua credibilidade. Sassoon usou as próprias palavras de Bankman-Fried, incluindo as das entrevistas que deu após o colapso da FTX, para demonstrar um padrão de engano.

Sam Bankman-Fried pronto para apelar do veredicto

O advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, indicou que o seu cliente recorreria da condenação, mantendo a sua inocência e prometendo continuar a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele.

Como o veredicto da SBF afeta o mercado de criptografia?

Assim como afirmou Kavita Gupta, sócia do Delta Blockchain Fund, o teste da SBF poderia ajudar a trazer mais clareza regulatória para a criptografia. O veredicto de culpa terá, sem dúvida, implicações substanciais para a indústria de criptomoedas.

A FTX de Bankman-Fried era uma das maiores bolsas de negociação de criptografia e havia feito investimentos de alto nível, como a contratação de celebridades como Tom Brady e Larry David como vendedores. Os seus esforços filantrópicos e a defesa da regulamentação da indústria também contribuíram para a sua imagem pública.

No entanto, a queda da FTX, Alameda e suas subsidiárias após o artigo da CoinDesk que expôs suas operações intimamente interligadas enviou ondas de choque por toda a indústria.

John J. Ray III, o novo CEO da FTX, abordou as consequências financeiras do colapso, afirmando que os clientes da FTX podem não recuperar totalmente os seus fundos. Ele caracterizou os supostos crimes como simples peculato, enfatizando a necessidade de escrutínio e regulamentação no setor de criptomoedas.

O procurador dos EUA, Damian Williams, falando fora do tribunal, caracterizou as ações de Bankman-Fried como fraude e corrupção financeira significativas, enfatizando que esse tipo de irregularidade não tinha lugar na indústria de criptomoedas.

O veredicto de culpa certamente servirá de alerta aos potenciais fraudadores, indicando que suas ações não estão fora do alcance da lei.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.