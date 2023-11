Previsão de preço de Polkadot (DOT) enquanto Bitcoin busca resistência de US$ 36 mil

O mercado de altcoin apresenta aumentos de preços impressionantes enquanto o Bitcoin luta para fechar acima de US$ 35 mil. O BTC paira em US$ 35.110 enquanto os touros continuam a governar a indústria de criptomoedas, elevando o valor geral de todas as moedas digitais para US$ 1,32 trilhão até o momento.

Em meio aos mercados em alta, Polkadot aguarda desenvolvimentos massivos do ecossistema, sugerindo potenciais aumentos nos preços do DOT em breve.

Desenvolvimentos otimistas de Polkadot

Os desenvolvedores do Polkadot têm trabalhado para melhorar seu projeto. O relatório Messari mostra os próximos desenvolvimentos da criptografia para a moeda alternativa. Em primeiro lugar, destaca a conclusão do Polkadot 1.0, um passo para dar as boas-vindas ao Polkadot 2.0.

Além disso, os indicadores da rede confirmam possíveis aumentos no DOT. Os ativos apostados do Polkadot se aproximam do limite de 50% após um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior, para 49%.

Mesmo assim, os endereços ativos diários vêm despencando, fechando o primeiro trimestre em 6.900 e o segundo em 5.800. O terceiro trimestre viu o número cair ainda mais para 5.200. No entanto, a actividade dos promotores, que se manteve elevada, continua a ser crucial na avaliação do desempenho dos preços a longo prazo.

Polkadot está entre as principais redes múltiplas com potencial para testemunhar o aumento da demanda com desenvolvimentos contínuos. Além disso, os desenvolvedores do DOT podem estar esperando para entregar notícias otimistas (oportunamente) à medida que o otimismo domina o setor de criptografia.

Previsão de preço Polkadot

DOT ganhou 2,81% no dia anterior, sendo negociado a US$ 4,79 durante esta publicação. A altcoin registrou recuperações impressionantes nos últimos dez dias, subindo dos mínimos de US$ 3,6 de 20 de outubro, enquanto o Bitcoin liderava as vantagens do mercado. Ganhou cerca de 15% na semana anterior.

O preço do Polkadot provavelmente refletiria os movimentos do Bitcoin. Assim, o DOT pode atingir novos patamares, já que os touros do BTC visam a resistência em US$ 36 mil (de novo). Enquanto isso, ultrapassar US$ 4,82 continua sendo um desafio desde o final de agosto.

Os touros do DOT devem dominar a área de suporte em US$ 4,74 para impulsionar os preços para US$ 5,1. Outras tendências de alta levarão o alt para US$ 5,42, abrindo o caminho para US$ 5,8. Enquanto isso, os entusiastas do Polkadot devem observar o desempenho do Bitcoin enquanto aguardam desenvolvimentos otimistas da equipe do projeto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.