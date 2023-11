Os produtos de investimento em ativos digitais registraram a sexta semana consecutiva de entradas na semana passada. Enquanto isso, o Bitcoin subiu acima de US$ 35.000, mesmo com algumas altcoins superando a principal criptomoeda.

No mundo do memecoin, o ímpeto dos melhores cães e sapos estava ganhando ritmo e a listagem do Memecoin (MEME) na Binance contribuiu para o ressurgimento do interesse dos investidores. Um analista também sugere que criptomoedas e ações podem estar preparadas para um rali de Natal.

Por que isso poderia ser crítico para o Memeinator (MMTR), um novo projeto de memecoin que provavelmente atrairá muita atenção antes do esperado rali das criptomoedas?

Produtos de investimento em criptomoedas registram a sexta semana consecutiva de entradas de capital

Os produtos de investimento em ativos digitais registaram um influxo de dinheiro institucional, com fluxos semanais agora numa sequência positiva de seis semanas. De acordo com a empresa de investimento em ativos criptográficos CoinShares, na última semana houve um fluxo total de US$ 261 milhões em vários produtos, elevando o total anual para US$ 767 milhões e superando os US$ 736 milhões registrados em 2022.

Bitcoin e Ethereum, este último com o maior fluxo de entrada na semana passada, de US$ 17,5 milhões, lideram as moedas alternativas de grande capitalização nesse aspecto.

À medida que o mercado continua a fortalecer a perspectiva altista, um analista apontou para um potencial aperto do “Papai Noel”.

Markus Thielen, chefe de pesquisa e estratégia de criptomoedas da empresa de investimentos Matrixport, atribui a perspectiva acima a vários eventos macro. Um relatório publicado hoje pela plataforma observa três fatores macro: a emissão de dívida de prazo mais curto pelo Tesouro dos EUA, a mudança na política de taxas de juro do Fed e o arrefecimento do mercado de trabalho.

Esta consideração, e o sentimento implacável sobre o impacto de um ETF Bitcoin de primeira posição para o mercado dos EUA, poderia ser uma receita perfeita para um mercado altista tempestuoso.

The Memeinator: um projeto meme com uma missão

Memeinator é um novo projeto de meme relacionado à IA que visa dominar o segmento de mercado por meio de uma oferta de utilidade que expõe a inutilidade da maioria das moedas meme atuais.

O projeto sugere um mecanismo de token deflacionário alimentado pelo token MMTR e que aproveitará o poder da inteligência artificial não apenas para envolver e manter a tração, mas também para oferecer à comunidade mais do que apenas entusiasmo.

Embora o Memeinator tenha um roteiro que destaca seu lançamento oficial no início de 2024, o projeto parece ter atingido os pontos certos para os investidores. Apenas algumas semanas após o lançamento da pré-venda, a equipe arrecadou mais de 1,17 milhão. A oferta de tokens está atualmente no estágio 5 e se esgotando rapidamente.

O aumento nas entradas em produtos de criptomoedas sugere que o apetite por gemas potencialmente recompensadoras está alto. Se uma pré-venda bem-sucedida for seguida por uma maior adoção em meio a um mercado em alta, as chances de o MMTR se tornar uma criptomoeda com capitalização de mercado de US$ 1 bilhão serão elevadas.

O que provavelmente colocará o Memeinator à frente da concorrência?

O Memeinator terá que desafiar e ultrapassar nomes como Dogecoin e Shiba Inu para reivindicar a coroa do memecoin. Como isso poderia ser uma possibilidade? O whitepaper do projeto, acessível aqui, destaca alguns recursos e ofertas que podem ser estranhos às moedas meme legadas.

Por exemplo, a integração de staking, NFTs e jogos por meio de um jogo meme alimentado por IA são recursos que aumentam o apelo geral do MMTR.

Esses são indicadores de valor significativos para o Memeinator, e a meta de superar as mememoedas mais fracas para atingir uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão pode ser alcançável. Isso pode ser concretizado não muito tempo após o lançamento da rede principal do projeto e a listagem do token em exchanges de criptomoedas de alto nível.

