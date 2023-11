Metacade revela grande parceria com DeFi Kingdoms

Metacade (MCADE), uma plataforma de jogos liderada pela comunidade que está ganhando força rapidamente em todo o ecossistema de jogos blockchain, tem outra parceria importante. Desta vez, é com os lendários DeFi Kingdoms.

A equipe Metacade revelou a colaboração em 3 de novembro, prometendo aos jogadores uma nova experiência enquanto exploram os benefícios das finanças descentralizadas e da Web3.

É um desenvolvimento positivo que segue a enorme queima de 21 milhões de tokens MCADE da plataforma de jogos, concluída em 1º de novembro. Isso parece ter despertado ainda mais interesse no Metacade, à medida que o preço do token nativo atingiu o máximo de várias semanas, uma vantagem que também coincidiu com o entusiasmo mais amplo do mercado.

Metacade une forças com DeFi Kingdoms

No que diz respeito ao ecossistema de jogos, uma das maiores histórias que provavelmente virão à tona este ano pode ser Metacade.

O sucesso da venda de tokens e do lançamento da rede principal do projeto não apenas confirmou o compromisso da equipe, mas também mostrou o ressurgimento que o setor financeiro global de jogos está vendo.

💎 NEW PARTNERSHIP REVEALED 💎



Metacade is thrilled to join forces with the legendary @DeFiKingdoms – a true OG in the Web3 gaming world!



🚀Get ready for an extraordinary gaming experience.



🪄Explore the magic: https://t.co/Pd8OS1hoNt 🎮🌐 #DeFiKingdoms #GamingOG #Metacade pic.twitter.com/wVBh2LtGUA — Metacade (@Metacade_) November 3, 2023

A ampliação da oferta GameFi com o DeFi Kingdoms é a forma da Metacade de conquistar uma parte do mercado. Isso tem o potencial de elevar o MCADE para uma das principais criptomoedas de jogos no ecossistema de jogos play-to-earn.

O que o DeFi Kingdoms no Metacade oferece aos jogadores?

Bem, DeFi Kingdoms é um dos principais jogos de RPG de fantasia interconectado, que oferece um pouco de tudo, o que pode significar uma maior adoção para o MCADE.

Além de ser um jogo RPG com estilo de arte retrô, DeFi Kingdoms oferece uma exchange descentralizada (DEX), pool de liquidez e NFTs. A combinação de DeFi e P2E significa que este jogo na blockchain Klaytn poderá ter um acesso ampliado uma vez na plataforma Metacade.

As características e ofertas disponíveis no DeFi Kingdoms serão complementadas e aprimoradas pelas capacidades da blockchain da Metacade. Além disso, importante é a baixa taxa de gás e as transações rápidas da plataforma de jogos, o que significa que os jogadores podem otimizar não apenas as experiências de jogo imersivas, mas também o valor transacional dentro do ecossistema P2E.

Metacade conta com grandes players da indústria

As últimas notícias de parceria do Metacade somam-se a uma série de colaborações interessantes com os principais participantes do setor, conforme detalhado em seu site.

Além da parceria com a Polygon Labs anunciada no início de outubro, houve outros desenvolvimentos marcantes na jornada da plataforma para se tornar uma rede de jogos de primeira linha. Isso inclui acordos com o estúdio de jogos Metastudio, o construtor de jogos Sandbox DefinityLegend e a plataforma de produtos de ativos digitais Metafuse.

Todas essas parcerias aconteceram antes ou logo após o altamente esperado lançamento da rede principal da Metacade, que também resultou na listagem do MCADE em exchanges de criptomoedas como Uniswap, BitMart e Bitget, entre outras exchanges de criptomoedas.

Enquanto isso, há planos de integração e colaboração com muitos outros estúdios e fornecedores de jogos, com o objetivo de levar os jogos blockchain ao público em geral.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.