Memecoin ($MEME) deu as boas-vindas ao mês com uma postura otimista, ganhando massivos 2.500% em 3 de novembro, quando várias exchanges de criptomoedas, incluindo a Binance, lançaram a altcoin. A impressionante recuperação atingiu um pico de US$ 0,0245.

No entanto, $MEME não conseguiu superar US$ 0,029, catalisando movimentos violentos de preços. Ele foi negociado a US$ 0,02652 até o momento, após uma queda de 5,16% no dia anterior.

MEME 24-hr chart on Coinmarketcap

Memecoin deve ultrapassar US$ 0,029 para registrar altas estáveis. Enquanto isso, sua última correção imprimiu uma linha de tendência descendente que o MEME não conseguiu conquistar três vezes nas últimas 48 horas. Isso sugere domínio dos vendedores.

O MEME pode estender suas correções até cimentar a barreira do triângulo descendente. No entanto, a altcoin permanece vulnerável às flutuações de todo o mercado.

Enquanto a Memecoin luta para se recuperar de sua postura corretiva, os players do mercado continuam em busca do próximo token de 100X do mercado, evidentemente a partir de novos projetos, inclusive aqueles em pré-venda, atraindo investimentos impressionantes.

Shiba Memu está entre os tokens emergentes no mercado temático de criptomoedas. O projeto recebeu cerca de US$ 4,5 milhões de entusiastas de criptomoedas nos últimos meses. Isso confirma a confiança dos investidores no Shiba Memu, apresentando a altcoin como um ativo com um significativo potencial.

Por que você pode considerar Shiba Memu (SHMU)

Shiba Memu se apresenta de forma diferente de outros tokens no mundo com tema canino. Ele capitalizou a mania das moedas meme e os crescentes entusiastas da inteligência artificial. Shiba Memu combina várias tecnologias para garantir utilidade de alto nível e maiores retornos.

Além disso, a trajetória futura de Shiba Memu provavelmente refletirá as ações de preços no espaço cripto geral. Os analistas permanecem otimistas em relação ao Bitcoin e às altcoins.

A Crypto Rover confia que o fundo negociado em bolsa de Bitcoin da BlackRock é o catalisador que as moedas digitais precisam para disparar. Ele acredita que a criptomoeda líder pode subir por seis meses consecutivos assim que a SEC der luz verde para um ETF BTC.

Uma recuperação ampla significará um enorme fluxo de dinheiro para o mercado de criptomoedas. Eventos otimistas, incluindo um governo federal pacífico e o halving do Bitcoin, apoiam tendências de alta de longo prazo para moedas digitais.

Altcoins com um futuro promissor, incluindo SHMU, possivelmente dispararão em meio a tais desenvolvimentos. Você pode aprender mais sobre Shiba Memu no site deles.