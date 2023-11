Previsão USD/JPY: sinal como um padrão de topo duplo se forma

A taxa de câmbio USD/JPY encontra-se num nível de resistência importante, à medida que os investidores avaliam as próximas ações da Reserva Federal e do Banco do Japão (BoJ). O par foi negociado a 150,50 na terça-feira, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 151,96. Aumentou mais de 18% desde o ponto mais baixo em janeiro.

Políticas do Fed e do BoJ

O par USD/JPY tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Esta recuperação deve-se principalmente às ações do Banco do Japão. Na sua recente decisão, o banco decidiu manter as taxas de juro inalteradas em -0,10%.

O BoJ também decidiu ajustar o seu controlo da curva de rendimentos (YCC), permitindo que os títulos do governo passassem para 1%. Esse rendimento foi negociado a 0,877% na tarde de terça-feira, abaixo dos 0,95% deste mês.

A taxa de câmbio USD/JPY reagiu aos últimos dados económicos do Japão. De acordo com a agência de estatísticas, o rendimento médio em dinheiro aumentou 1,2% em setembro, em relação aos 0,9% do mês anterior.

Dados adicionais revelaram que os gastos das famílias no Japão aumentaram 0,3%, melhor do que a estimativa mediana de -0,4%. Os gastos aumentaram 3,9% no mês anterior. Além disso, os gastos das famílias do país caíram 2,8% em relação ao mesmo mês anterior.

A outra notícia importante sobre o USD/JPY foi a decisão da Reserva Federal da semana passada. Nele, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Também deixou a porta aberta para outro aumento das taxas.

No entanto, a maioria dos analistas acredita que o banco manterá as taxas nesta faixa por algum tempo. Além disso, os últimos dados do Non-Farm Payrolls (NFP) mostraram que a economia adicionou mais de 150 mil em Outubro, enquanto a taxa de desemprego subiu para 3,9%.

Análise técnica USD/JPY

Gráfico USD/JPY por TradingView

O gráfico semanal mostra que o par USD/JPY tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Recentemente, testou novamente o importante ponto de resistência em 151,96. O par formou o que parece ser um padrão de topo duplo cujo decote está em 127,41.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico (SO) passaram para o nível de sobrecompra. Portanto, a perspectiva para o par é neutra por enquanto. Um movimento acima do máximo acumulado no ano de 151,96 invalidará a visão otimista, o que a levará muito mais alto.

A alternativa é onde a tese do topo duplo é validada, o que empurrará o par muito mais baixo para o próximo suporte em 140.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.