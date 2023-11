Circle, criadora de stablecoins USDC e EURC, lançará IPO em 2024

A Circle, criadora da USD Coin (USDC), a popular stablecoin, deverá lançar uma oferta pública inicial (IPO) em 2024. Segundo a Bloomberg, a empresa já está conversando com consultores enquanto se prepara para isso.

A Circle Internet é uma das empresas mais importantes da indústria de blockchain. Criou a USD Coin, uma stablecoin com mais de US$ 24 bilhões em ativos. Também criou o EURC, uma stablecoin lastreada em euros. EURC tem um valor de mercado combinado de mais de US$ 53 milhões.

As stablecoins da Circle operam em vários blockchains como Stellar, Ethereum e Avalanche. De acordo com seu site, o USDC movimentou mais de US$ 12,6 trilhões em transações em cadeia em sua história. Mais de 1,8 milhão de pessoas possuem a stablecoin.

As empresas emissoras de stablecoins são literalmente impressoras de dinheiro. As empresas ganham dinheiro simplesmente investindo o dinheiro em ativos seguros, como títulos governamentais de curto prazo. Nesse caso, a empresa investiu aproximadamente US$ 24 bilhões, rendendo cerca de 5% de juros.

Isso significa que a empresa poderá gerar até US$ 1,2 bilhão em receitas este ano se o valor permanecer na fase atual. Por exemplo, os resultados mais recentes da Tether Holdings mostraram que o lucro operacional da empresa saltou para mais de mil milhões de dólares no segundo trimestre. O Tether é muito maior que o USD Coin, graças aos seus mais de US$ 86 bilhões em ativos.

A receita da Circle provavelmente continuará indo bem, já que as taxas de juros permanecem em um nível elevado. Na decisão da semana passada, a Reserva Federal decidiu manter as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. A maioria dos analistas acredita que o banco deixará as taxas em níveis elevados por um tempo.

A stablecoin da Circle é amplamente utilizada no mundo blockchain e fora da cadeia. Uma de suas principais utilidades é a parceria com a MoneyGram. De acordo com o acordo, os detentores de USDC agora podem enviar dinheiro internacionalmente e as pessoas podem sacar os fundos em dólares americanos.

Uma das principais preocupações dos detentores de stablecoins é o quão estáveis eles são. No caso da UDDC, a estabilidade vem do fato da empresa ser auditada pela Deloitte, uma das 4 maiores empresas de contabilidade. Suas reservas são detidas por empresas como Blackrock e BNY Mellon.

Não está claro a avaliação que a Circle buscará. Em 2022, a empresa abriria o capital por meio da fusão com a Concord Acquisition Corp. O negócio avaliou a Circle em mais de US$ 9 bilhões. Portanto, existe a probabilidade de atrair uma avaliação maior.

