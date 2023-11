Lembra do Bonk? O preço da moeda meme Solana está subindo

Bonk, a moeda meme esquecida que ganhou as manchetes em janeiro, está de volta. O preço do seu token subiu mais de 60% na quinta-feira, com o salto das criptomoedas. Ele saltou para um máximo de US$ 0,0000020, o ponto mais alto desde março deste ano, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 41 milhões.

Bonk é um memecoin que ganhou vida em janeiro. Seu objetivo era ser uma alternativa viável aos tokens meme populares como Shiba Inu, Dogelon Mars e Floki Inu. A diferença é que foi construído no ecossistema Solana.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Na época, Solana era uma criptomoeda arriscada devido à sua associação com FTX, Alameda Research e Sam Bankman Fried. Hoje, Solana é uma das criptomoedas com melhor desempenho neste ano. Ele saltou para uma máxima de US$ 50, mais de 325% acima do ponto mais baixo deste ano.

De acordo com a SolScan, o número de detentores de Bonk tem sido insignificante. Possui mais de 474 mil detentores de tokens. No entanto, os titulares ativos permanecem em menos de 2.300. Este é um valor tão pequeno porque um único token Bonk é negociado a US$ 0,000000933984. No total, Bonk tem um valor de mercado de mais de US$ 78 milhões, de acordo com a CoinGecko.

O preço do Bonk subiu porque as criptomoedas tiveram um forte retorno. O preço do Bitcoin disparou para mais de US$ 37.000, enquanto o Ethereum passou para US$ 2.000. Ao mesmo tempo, outras moedas meme também retornaram. O preço do Taboo Token aumentou 10% nas últimas 24 horas, enquanto o Memecoin (MEME) disparou 15%. Outros tokens como Milady Meme Coin (LADYS), Pepe e Floki Inu rugiram.

A principal razão para isto é que a Reserva Federal apontou para uma pausa nas taxas nos próximos meses. Além disso, o índice de medo e ganância das criptomoedas saltou para a zona de ganância de 75. Na maioria dos casos, as criptomoedas aumentam quando há ganância no mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.