O padrão BTC é uma boa notícia para OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Bitcoin está de volta. Seu preço subiu para o máximo acumulado no ano de US$ 37.000, à medida que a demanda continuava a aumentar. O preço do BTC subiu mais de 137% desde o ponto mais baixo em 2022. Como resultado, o valor de mercado total de todas as criptomoedas está próximo de US$ 1,4 trilhão. Essa tendência levou a mais vantagens para a maioria das criptomoedas como OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano e Solana.

Por que o preço do Bitcoin está subindo

Existem vários motivos pelos quais o preço do Bitcoin está subindo. Primeiro, a notícia mais recente foi um relatório da Bloomberg que dizia que a janela potencial de aprovação do ETF Bitcoin havia sido aberta. A janela para aprovação da Blackrock, Franklin Templeton e Invesco foi aberta na quinta-feira. A expectativa dos analistas é que a aprovação aconteça até 10 de janeiro.

Em segundo lugar, o preço do Bitcoin está subindo à medida que os contratos em aberto de futuros aumentam. Os dados mostram que os contratos em aberto na CME saltaram para 100 mil BTC pela primeira vez registrada. No total, as posições em aberto de futuros de Bitcoin atingiram uma alta de US$ 15,9 bilhões na quinta-feira, o ponto mais alto desde 7 de abril do ano passado. A maior parte desses contratos em aberto está em Binance, CME, OKX e Deribit.

Terceiro, o preço do BTC subiu por causa do Federal Reserve. Na decisão da semana passada, o banco deixou as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Também deixou a porta aberta para mais aumentos nas taxas. No entanto, a maioria dos analistas acredita que o banco não aumentará as taxas novamente.

Como resultado, as ações americanas subiram enquanto os rendimentos dos títulos recuaram. Os rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos caíram para 4,54% e 4,6%, respectivamente. O spread entre os períodos de 10 e 2 anos caiu para menos 44,58. Na maioria dos períodos, o Bitcoin tem um bom desempenho quando os rendimentos dos títulos estão caindo.

Além disso, o preço do Bitcoin aumentou devido às expectativas de redução pela metade, que acontecerá em abril. O Bitcoin se sai bem antes do evento de redução pela metade, pois reduz a oferta.

Mais importante ainda, a moeda saltou porque confirmou que é um ativo real. Ele sobreviveu a vários eventos importantes na última década. Alguns dos principais eventos foram o colapso do Monte. Gox, FTX, Terra, Three Arrows e Celsius. Também teve um bom desempenho neste ambiente de altas taxas de juros.

Altcoins para se beneficiar

A recuperação do Bitcoin pode levar a mais vantagens para outras altcoins. O preço do Chainlink (LINK) saltou para uma máxima de US$ 7,33, cerca de 50% do nível mais baixo em junho deste ano. A moeda provavelmente será beneficiada porque outras criptomoedas se recuperam. Além disso, será beneficiado pelo crescimento da tokenização e das finanças descentralizadas (DeFi).

Os outros tokens que serão beneficiados são tokens de finanças centralizadas e descentralizadas (DeFi). Tokens como OKB, Huobi Token (HT) e Uniswap (UNI) serão beneficiados com o aumento da demanda por criptomoedas. A maioria dessas exchanges teve um volume maior nas últimas semanas.

Outras altcoins que poderiam se beneficiar são Tron, Solana e Cardano. Esses tokens são alguns dos maiores players da indústria de criptografia. Na verdade, o Tron (TRX) saltou para uma máxima de US$ 0,10 e está pairando perto do ponto mais alto desde 2021.

Da mesma forma, os preços de Solana e Cardano subiram mais de 50% desde o ponto mais baixo deste ano. Esta tendência provavelmente continuará aumentando nos próximos meses se a alta do Bitcoin ganhar força.

