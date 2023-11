O preço das ações da Adyen está se recuperando: são as melhores ações holandesas para comprar?

O preço das ações da Adyen (AMS: ADYEN) subiu na quinta-feira, com os investidores aplaudindo a perspectiva equilibrada da empresa. Aumentou mais de 30%, em linha com minha previsão anterior. Apesar desta recuperação, Adyen permanece cerca de 70% abaixo do ponto mais alto durante a pandemia.

Novo normal para fintech

Copy link to section

As empresas Fintech enfrentam um momento de ajuste de contas à medida que o crescimento que experimentaram na última década se desvaneceu. A maioria das empresas como PayPal, Block, Shift4Payments, Toast e Affirm tiveram um crescimento recorde na era das taxas de juros baixas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Como resultado, estas empresas tornaram-se empresas multibilionárias. No seu auge, o PayPal viu a sua capitalização de mercado total subir para mais de 300 mil milhões de dólares. Da mesma forma, a Block, empresa controladora da Square, foi avaliada em mais de US$ 120 bilhões.

O mesmo acontece com a Adyen, a empresa de pagamentos holandesa. Esta valorização foi justificada pelo crescimento robusto da empresa. Por exemplo, as suas receitas anuais foram de 1,01 mil milhões de euros em 2017, 1,65 mil milhões de euros em 2018, 2,66 mil milhões de euros em 2019 e 6 mil milhões de euros em 2021.

Esse crescimento aconteceu à medida que empresas de todo o mundo adotaram a tecnologia e os pagamentos digitais. Isto incluiu tanto grandes empresas como pequenas startups, que foram fortemente financiadas por empresas de capital de risco. Hoje, a Adyen conta com empresas como Uber, Bolt e Virgin Hotels como clientes.

O crescimento das empresas Fintech explodiu durante a Covid-19, quando a maioria das empresas e clientes adotaram o comércio eletrônico. Durante o período, estas empresas registaram um crescimento que poderia levar anos a alcançar.

Recentemente, no entanto, as condições de negócios mudaram. Embora as pessoas ainda façam compras online, o volume de transações caiu para níveis normais. Além disso, muitas empresas já possuem um provedor de pagamento. Historicamente, as empresas tendem a manter os seus fornecedores de pagamento durante muito tempo, uma vez que a mudança pode ser dispendiosa e demorada.

Ao mesmo tempo, o aumento das taxas de juro levou a gastos fracos dos consumidores e a taxas mais baixas para as empresas fintech. Além disso, a Adyen opera em um setor altamente competitivo que também é dominado por empresas como Stripe, PayPal e Shift4 Payments.

Previsão do preço das ações da Adyen

Copy link to section

Gráfico ADYEN por TradingView

Portanto, em meio a essa turbulência, a questão é se faz sentido investir em empresas fintech como a Adyen. Num comunicado esta semana, a Adyen disse que a sua receita processada no terceiro trimestre aumentou 21% em relação ao ano anterior, para 243,1 milhões de euros.

A sua receita líquida aumentou 22%, para 413 milhões de euros. Os volumes digitais aumentaram 21%, enquanto a receita do comércio unificado aumentou 25%. Esses números significam que a Adyen ainda apresenta um crescimento robusto. No entanto, a administração acredita agora que o crescimento da empresa irá desacelerar nos próximos anos.

Como resultado, reduziu a sua orientação para os próximos três anos, exigindo um intervalo baixo a alto de 20%. Antes disso, sua expectativa era que sua receita aumentasse entre 20% e 30%. Em nota, um analista da Bloomberg disse :

“A orientação reduzida da Adyen para o crescimento da receita líquida (de 20% para 20%) e margem Ebitda acima de 50% em 2026 (contra a meta de longo prazo de 65%) está agora mais próxima do consenso e reflete a concorrência na indústria de pagamentos e uma piora cenário econômico.”

A Adyen, como esperado, não está crescendo tão rápido como há alguns anos atrás. Isto é compreensível, uma vez que não se esperava que o seu crescimento durasse para sempre. Portanto, ainda acredito que a empresa é um bom investimento, pois se torna uma ação de valor.

A empresa tem uma base sólida de clientes e mais espaço para aumentar sua receita com vendas cruzadas. Portanto, existe a probabilidade de as ações continuarem subindo no longo prazo. Esta nova normalidade implicará um crescimento mais lento e uma rentabilidade potencialmente mais elevada.

No longo prazo, suspeito que o preço das ações da Adyen subirá para o nível de resistência chave de 1.150, a oscilação mais baixa em maio de 2022.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.