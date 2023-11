O token FTX aumenta 78% conforme o presidente da SEC diz que é possível reiniciar a exchange

O preço do token FTX (FTT) saltou mais de 78%, atingindo máximas de US$ 2,36 na quinta-feira, com o mercado mais amplo de criptografia adicionando 3% ao valor de mercado global.

A altcoin, nativa da bolsa FTX, despencou para perto de US$ 0 em novembro, depois que a plataforma implodiu e pediu falência.

O preço permaneceu abaixo de US$ 1,35 desde então. No entanto, com o mais recente otimismo no mercado e as novas notícias da FTX, o volume de negociações em 24 horas disparou. O Índice de Força Relativa (RSI) subiu para 66 e a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) sinaliza um impulso de alta.

Por que o preço do token FTX disparou hoje?

O aumento de preço do token FTX coincidiu com o salto do Bitcoin acima de US$ 36.800 em meio a um novo otimismo sobre uma potencial aprovação de ETF à vista. No entanto, houve outro provável catalisador para o FTT – comentários sobre a potencial reinicialização do FTX.

Na quarta-feira, o presidente da SEC, Gary Gensler, disse à CNBC em uma entrevista que era possível reiniciar a FTX, observando que este poderia ser o caso se acontecesse sob uma nova liderança e dentro da lei.

Os comentários do presidente da SEC na DC Fintech Week referiam-se a relatos de que três licitantes estavam concorrendo para reviver a plataforma de criptografia falida. Entre os licitantes está Tom Farley, ex-presidente da NYSE e fundador da plataforma de ativos digitais Bullish.

Gensler observou que qualquer pessoa, incluindo Farley, interessada em reabrir a FTX pode fazê-lo, desde que seja feito “dentro da lei”.

De acordo com Gensler, a chave para acertar é “construir a confiança dos investidores” e realizar todas as divulgações necessárias. A nova liderança também deve garantir que não misturam fundos e negociam contra os seus clientes.

O colapso da FTX fez com que o fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried fosse acusado e considerado culpado em sete contas, incluindo fraude. Enquanto isso, a equipe de falências da FTX sugeriu um possível reinício da bolsa em meio a ações para um acordo com os credores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.