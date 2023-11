Previsão de preço da Jasmy Coin: é por isso que o Bitcoin do Japão está subindo

O preço do JasmyCoin continuou sua tendência de alta enquanto os investidores aplaudiam o último rompimento do Bitcoin. A moeda saltou para US$ 0,0044 na quinta-feira, o ponto mais alto desde junho deste ano. Subiu mais de 50% desde o ponto mais baixo deste ano. Outros tokens criptográficos como Mina, Pepe, Gala e Sui também aumentaram acentuadamente recentemente.

Bitcoin é o principal impulsionador

Copy link to section

O principal impulsionador de Jasmy e de outras altcoins foi o forte desempenho do Bitcoin, que atingiu o ponto mais alto desde maio de 2022. Saltou para US$ 37.000. Aumentou quase 50% desde o seu ponto mais baixo em Setembro e 137% desde o seu nível mais baixo em Novembro do ano passado. Essa recuperação o torna um dos ativos de melhor desempenho deste ano.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O Bitcoin conseguiu superar o padrão de flâmula de alta. Na análise da ação do preço, uma flâmula de alta é um dos sinais mais positivos do mercado. Permanece acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Jasmy também saltou quando o índice de medo e ganância saltou para a zona de ganância de 74. Na maioria dos casos, as criptomoedas tendem a subir quando os investidores ficam gananciosos. Enquanto isso, o índice VIX caiu para US$ 14,45, o ponto mais baixo desde 20 de setembro. O índice despencou mais de 37% desde seu ponto mais alto em outubro.

O índice VIX é um dos indicadores mais populares do mercado financeiro. Analisa o posicionamento de opções do índice S&P 500. A sua quebra coincidiu com a recuperação contínua das ações americanas. Os índices Dow Jones e Nasdaq 100 saltaram nos últimos nove dias consecutivos. Como tal, os investidores acreditam que o rali do Pai Natal está a começar.

Jasmy também subiu após a última decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juros. Na sua reunião, o banco decidiu manter as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Embora o Fed tenha sugerido que o banco continuará a aumentar as taxas de juros, os analistas acreditam que as taxas permanecerão intactas por um tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=R_P8vCpJVv8

Previsão de preço Jammy

Copy link to section

Gráfico JASMY por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do JasmyCoin tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Ele saltou da mínima do mês passado de US$ 0,0030 para uma máxima de US$ 0,0045. A moeda moveu-se acima da linha de tendência descendente que conecta as maiores oscilações desde maio deste ano.

Jasmy ultrapassou as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico movimentaram-se acima do nível de sobrecompra. Portanto, a perspectiva para a moeda é de alta, com o próximo nível a ser observado será de US$ 0,0051, o ponto mais alto em 19 de maio. Se isso acontecer, a moeda precisará subir mais de 15,81% em relação ao nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.