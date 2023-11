Veja por que Peter Schiff está completamente errado sobre o Bitcoin

Peter Schiff, um conhecido especialista em mercados, tem razão sobre muitas coisas, como a crescente dívida pública dos EUA e os riscos do dólar americano. Até certo ponto, ele também está certo sobre o ouro, o maior metal precioso do mundo. No entanto, na minha opinião, ele está completamente errado sobre o Bitcoin (BTC).

Schiff acredita que o Bitcoin entrará em colapso

Peter Schiff é uma figura popular no setor de serviços financeiros. Ele é o economista-chefe da Euro Pacific Asset Management, uma empresa de serviços financeiros que oferece gestão de patrimônio e ativos. Schiff também dirige a Schiff Gold, uma empresa que lida com ativos de ouro e prata.

Embora concorde com Schiff sobre os desafios monetários e fiscais que os EUA enfrentam, discordo dele nas suas opiniões sobre o Bitcoin. Ele acredita que o BTC não tem valor e seu preço acabará desabando.

Essa visão se deve em parte ao fato de ele ter interesse em garantir que o Bitcoin entre em colapso, já que está no negócio do ouro. Como escrevi recentemente , muitas pessoas, incluindo Michael Saylor, acreditam que o Bitcoin é uma versão digital do ouro.

#Bitcoin is approaching $38K as speculators continue to front run a new #BitcoinETF. However, once that ETF is launched all of the speculators will have already bought. So when those buyers sell to take profits, there won't be many left to buy the ETF. Get ready for a crash. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 9, 2023

A realidade é que o Bitcoin evoluiu para se tornar um verdadeiro ativo financeiro na última década. Fez isso enquanto enfrentava críticas significativas de especialistas conhecidos como Warren Buffett, Charlie Munger e Jamie Dimon, CEO do JP Morgan.

https://www.youtube.com/watch?v=J6sEcFYQh_o

Ambiente de altas taxas de juros

O Bitcoin provou que a maioria dos especialistas estava errada por mais de uma década. Um argumento comum era que entraria em colapso se as taxas de juro subissem. Bem, as taxas subiram de perto de zero em 2022 para 5,50%, o ponto mais alto em mais de 22 anos.

Claro, o Bitcoin ainda está abaixo de seu máximo histórico de quase US$ 67.000. Não está sozinho, pois o índice Nasdaq 100 caiu mais de 8% em relação ao seu máximo histórico. A Tesla caiu quase 50% em relação ao seu máximo histórico.

Outro argumento era que o Bitcoin despencaria no caso de um grande evento do cisne negro. Na realidade, o Bitcoin sobreviveu em alguns dos maiores eventos recentes. Surgiu durante a pandemia de COVID-19 e teve um bom desempenho após o colapso da FTX, Terra, Three Arrows Capital e Celsius.

O Bitcoin enfrenta um grande desafio pela frente, já que a SEC ainda está processando a Coinbase e a Binance. A história sugere que a moeda também sobreviverá a esses processos judiciais, uma vez que sobreviveu a questões maiores no passado, como o colapso do MT. Gox.

O caso do Bitcoin

Existem vários motivos pelos quais investir em Bitcoin faz sentido. Primeiro, o Bitcoin superou o ouro e outros ativos que Peter Schiff apregoa. O Bitcoin subiu de quase zero em 2009 para mais de US$ 37.000 hoje. No mesmo período, o ouro subiu de cerca de US$ 700 para US$ 2.000.

Em segundo lugar, o Bitcoin teve um bom desempenho com pouca ou nenhuma ajuda institucional. A maioria das grandes empresas institucionais como Blackrock, Vanguard, Pimco e JP Morgan ficaram à margem. Essas mesmas empresas são algumas das maiores detentoras de ouro. Alguns bancos centrais também poderiam transferir algumas de suas reservas para Bitcoin.

Portanto, se eles alocarem menos de 1% de seus ativos em Bitcoin, isso levará a uma enorme demanda pela moeda. Lembre-se de que o Bitcoin é um recurso finito. Mais de 19,5 moedas já foram extraídas e 4 milhões foram extraviadas. Isso deixa menos de 1,5 milhão de moedas para serem extraídas. Fornecimento de Bitcoin nas exchanges também travou.

Além disso, o Bitcoin é um ativo seguro cujo software manteve a sua integridade ao longo dos anos. Os hacks que aconteceram no Bitcoin foram por causa das plataformas que operam nos bastidores, como as exchanges.

O Bitcoin também possui uma tecnologia que reduz o excesso de oferta no mercado. A redução pela metade, a próxima que acontecerá em abril do próximo ano, tornará difícil para as pessoas minerarem.

Outra preocupação sempre foi que outra versão do BTC pudesse ser criada. Claro, moedas como Litecoin, Ravencoin, Bitcoin SV e Bitcoin Gold foram criadas. Mas todos eles careceram de tração entre os investidores.

Em conjunto, acredito que o Bitcoin tem mais espaço para funcionar no longo prazo, à medida que se torna uma alternativa melhor ao ouro.

https://www.youtube.com/watch?v=l-N1Mb3xTi8&pp=ygUTbWljaGFlbCBzYXlsb3IgY25iYw%3D%3D

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.