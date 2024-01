O preço do token HBAR da Hedera Hashgraph juntou-se à temporada de altcoin em andamento à medida que a demanda pelo token continuou. O preço do HBAR subiu para US$ 0,9195, seu ponto mais alto desde 19 de fevereiro. Subiu mais de 155% desde o seu ponto mais baixo este ano. Esse salto deu-lhe um valor de mercado de mais de US$ 3 bilhões.

A recuperação de Hedera se deve principalmente à recuperação contínua do Bitcoin e das altcoins. O Bitcoin subiu para mais de US$ 43.000 na quarta-feira e alguns analistas acreditam que pode atingir US$ 100 mil antes do halving do próximo ano. Na maioria dos casos, o Bitcoin tende a ter um bom desempenho próximo e após o halving. Vimos isso acontecer em abril de 2021, quando a moeda atingiu um nível recorde.

Existem outros catalisadores. A inflação na maioria dos países desenvolvidos está a cair, aumentando a possibilidade de cortes nas taxas em 2024. No Reino Unido, a inflação global caiu para menos de 4% em Novembro e é provável que esta tendência continue.

Enquanto isso, há uma possibilidade crescente de que a Securities and Exchange Commission (SEC) aprove um ETF Bitcoin à vista. A SEC, Blackrock e Nasdaq realizaram outra reunião esta semana para discutir todo o processo.

Hedera Hashgraph também está crescendo devido ao desempenho de seu ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Dados da DeFi Llama mostram que o TVL da rede aumentou para mais de US$ 52 milhões. Em termos de HBAR, o TVL subiu para 644,5 milhões de tokens, alguns pontos abaixo do seu máximo histórico.

Embora isso seja bom, há um problema no ecossistema DeFi de Hedera. Primeiro, a maioria dos ativos bloqueados em sua plataforma estão em um dApp principal: SaucerSwap. A Bolsa Descentralizada (DEX) tem um TVL de mais de US$ 50 milhões. Ele movimentou mais de US$ 653 mil em volume na quinta-feira.

O desafio disso é que Hedera foi ultrapassada por muitas redes blockchain mais recentes, como Base, Sui, PulseChain e Aptos. Isso ocorre embora a Hedera tenha um valor de mercado muito maior do que todas essas redes.

Do lado positivo, as métricas on-chain mostram que a rede Hedera Hashgraph é bastante popular entre os usuários. O número de contas criadas na rede aumentou para mais de 2,67 milhões, enquanto as contas ativas são de 1,37 milhões. Hedera administrou mais de 32,7 bilhões de transações com um tempo médio de 1.000 transações por segundo (tps).

