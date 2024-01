Preço Arbitrum (ARB), ecossistema DeFi cresce, mas há um risco principal

O preço da criptografia Arbitrum (ARB) apresentou uma forte recuperação à medida que a corrida de alta da criptografia continua e continua ganhando participação de mercado. O token ARB disparou para US$ 1,3600, seu ponto mais alto desde 6 de maio. Aumentou mais de 79% em relação ao seu nível mais baixo deste ano, o que lhe confere uma capitalização de mercado de mais de 1,6 mil milhões de dólares.

Ecossistema DeFi em expansão

Copy link to section

A Arbitrum foi uma das maiores vencedoras na indústria de criptografia em 2023, à medida que a demanda por sua rede acelerava. À medida que mais desenvolvedores migraram para sua rede, ela passou por outras redes de camada 2, como Polygon e Optimism. Também ultrapassou outros grandes nomes da indústria de blockchain, como Avalanche e Solana.

A Arbitrum atraiu muitos desenvolvedores conhecidos em seu ecossistema. De acordo com DeFi Llama, seu valor total bloqueado (TVL) aumentou para mais de US$ 2,3 bilhões. O maior dApp em seu ecossistema é o GMX, que possui mais de US$ 551 milhões em ativos. Ele também arrecadou mais de US$ 340 mil em taxas na sexta-feira.

Os outros jogadores proeminentes no Arbitrum são Uniswap, Aave, Radiant, Balancer, Camelot, Stargate e Compound. Embora a GMX tenha mais ativos em seu ecossistema, a versão Uniswap da Arbitrum é a quarta maior DEX do mundo. Foram movimentados mais de US$ 533 milhões em ativos nas últimas 24 horas.

Além do DeFi, a Arbitrum também está ganhando força de desenvolvedores em setores como jogos, NFTs e infraestrutura. Alguns dos principais jogos em seu ecossistema são Farcana, Starfall e The Beacon.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Os desenvolvedores adoram o Arbitrum por vários fatores, como velocidade rápida, baixos custos de transação e grau substancial de descentralização. Eles também adoram a Arbitrum Orbit, sua plataforma lançada recentemente que permite que as pessoas lancem suas redes. Essas cadeias são resolvidas em Arbitrum ou Nova.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O maior desafio para o token ARB da Arbitrum é o número limitado de tokens em circulação. De acordo com a CoinGecko, existem agora 1,25 bilhão de tokens contra o máximo de 10 bilhões. Isso significa que os detentores podem esperar mais diluição nos próximos anos.

Previsão de preço de decisão

Copy link to section

Gráfico ARB por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do token ARB tem apresentado forte tendência de alta nos últimos dias. Recentemente, ele inverteu a importante resistência de US$ 1,2237, sua maior oscilação em 10 de novembro.

O preço do Arbitrum também subiu acima da média móvel de 50 dias e do nível de retração de Fibonacci de 50%. Osciladores como o RSI e o Oscilador Estocástico apontaram para cima. Portanto, a perspectiva para o preço do Arbitrum continuará subindo, já que os compradores visam o ponto-chave em US$ 1,50.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.