Previsões de preços criptográficos: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

A bonança da criptografia continuou esta semana, levando muitos investidores a gerar fortes retornos. A maioria dos maiores ganhadores eram jogadores conhecidos, especialmente aqueles do ecossistema Solana. A própria Solana cresceu e se tornou a quinta maior criptomoeda do mundo.

Abaixo da superfície, várias outras criptomoedas tiveram um bom desempenho à medida que a alta das criptomoedas ganhava força. Aqui estão algumas das principais criptomoedas para assistir durante o fim de semana, incluindo Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) e Oasis Network (ROSE).

Rede Oásis | ROSA

O preço da Oasis Network tem sido uma das criptomoedas com melhor desempenho este ano. ROSE, o token da rede atingiu uma máxima de US$ 0,1161, seu ponto mais alto desde agosto do ano passado. Ele saltou mais de 208% em relação ao nível mais baixo deste ano.

A Oasis Network deu um salto por causa da bonança da criptografia e das recentes notícias do ecossistema. A maior novidade no ecossistema foi a atualização do Mainnet Eden, que tornou o Oasis Core 23.0.x funcional.

Eden introduziu várias funcionalidades importantes no ecossistema. Por exemplo, os delegados no ecossistema podem votar em propostas de governança em cadeia, tempos de execução paralelos, votação de parâmetros e sincronização imediata.

O token ROSE ultrapassou o nível de resistência principal em US$ 0,086, seu ponto mais alto em 15 de fevereiro. Ele também saltou ligeiramente acima do principal ponto de resistência em US$ 0,1161, sua oscilação mais alta em agosto do ano passado.

ROSE também saltou acima das médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico passaram para o ponto de sobrecompra. Portanto, há uma probabilidade de que o preço da Oasis Network continue subindo, já que os compradores visam o principal ponto de resistência em US$ 0,15.

Finanças Cryptex | CTX

Cryptex Finance (CTX) é uma criptomoeda de pequena capitalização muito popular entre os day traders. Tem um valor de mercado de mais de US$ 11 milhões. O token CTX também participou da recente corrida de criptomoedas, ao subir da mínima acumulada no ano de US$ 0,69 para uma máxima de US$ 3,15.

No seu pico, o preço do Cryptex Finance subiu mais de 385% em relação ao seu ponto mais baixo este ano. Permanece acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. Os osciladores da moeda moveram-se para baixo, com o Índice de Força Relativa flutuando para o ponto neutro de 50. Além disso, o oscilador estocástico moveu-se abaixo do ponto neutro.

No entanto, a moeda formou um padrão de topo duplo em US$ 3,12, cujo decote estava em US$ 1,54. Portanto, a perspectiva para a moeda é de baixa, já que os vendedores visam o decote em US$ 1,54.

Previsão de preço DigiByte

O preço do token DigiByte (DGB) foi uma das criptomoedas com melhor desempenho recentemente. Aumentou mais de 56% desde o seu ponto mais baixo este ano e agora está pairando no ponto mais alto desde 6 de julho. O token subiu acima da EMA de 50 e 25 dias, enquanto o Índice de Força Relativa apontou para cima.

O preço do DigiByte saltou acima do importante ponto de resistência de US$ 0,0088, sua maior oscilação em 13 de novembro e 13 de julho. Portanto, a perspectiva para o preço do token DGB é otimista, com o próximo nível a ser observado sendo de US$ 0,108, o que é cerca de 20% acima do nível atual. Foi a maior oscilação em 19 de abril.

Gráfico DGB por TradingView

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.