Empresas criptográficas reforçam doações políticas

A indústria criptográfica aumentou significativamente as suas contribuições políticas em resposta ao maior escrutínio e pressão regulatória em Washington, de acordo com um relatório publicado no Financial Times.

Grandes jogadores como Coinbase, Circle e a16z, juntamente com indivíduos proeminentes, incluindo Ron Conway, Fred Wilson e os gêmeos Winklevoss, estão financiando ativamente legisladores pró-cripto e defendendo projetos de lei relacionados à criptografia paralisados no Congresso. Este aumento no envolvimento político surge antes das próximas eleições presidenciais.

Financiando iniciativas pró-cripto

Esta semana, Coinbase, Circle e a16z contribuíram coletivamente com US$ 78 milhões para o Fairshake, um super PAC federal projetado para promover a “liderança pró-criptografia”. A Fairshake opera aceitando doações ilimitadas de empresas e indivíduos, marcando uma mudança significativa no envolvimento político da indústria.

Anteriormente, o setor criptográfico gastava quantias relativamente pequenas em atividades políticas. Por exemplo, espera-se que o orçamento de lobby da Coinbase para o ano atinja apenas US$ 4 milhões, e a Circle gastou apenas US$ 760.000 desde 2021, de acordo com registros públicos.

Enfrentando crescentes críticas em Washington

Os esforços políticos intensificados da indústria criptográfica são uma resposta a um tom cada vez mais crítico em Washington, com a senadora Elizabeth Warren entre as vozes proeminentes que pedem regulamentações criptográficas mais rigorosas.

Em outubro, Warren e aproximadamente 100 legisladores escreveram uma carta à Casa Branca e ao Tesouro, pedindo medidas contra atividades ilícitas de criptografia e citando preocupações sobre os riscos à segurança nacional associados aos ativos digitais.

Preocupações com a segurança nacional

A senadora Warren enfatiza a sua posição, argumentando que “os activos digitais estão a criar um risco para a segurança nacional”. Ela argumenta que a natureza não regulamentada de certos aspectos do espaço criptográfico o torna uma opção atraente para os criminosos.

Alguns intervenientes na indústria criptográfica promovem activamente o seu desrespeito pelas regras internacionais sobre branqueamento de capitais, alimentando ainda mais preocupações.

Reputação manchada e escrutínio regulatório

Escândalos recentes, incluindo o encarceramento de Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, e ações regulatórias contra a Binance por não combater a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções, prejudicaram a reputação do setor criptográfico. Esses incidentes ampliaram o escrutínio político e as críticas à indústria dentro do Congresso.

Respondendo às lacunas regulatórias

Fairshake, o super PAC financiado por empresas de criptografia, surgiu em parte em resposta à percepção de inação do Congresso em relação a uma estrutura regulatória abrangente para criptografia.

As penalidades e multas atuais impostas às empresas de criptografia resultam principalmente de violações das leis federais existentes sobre valores mobiliários e lavagem de dinheiro, destacando a ausência de regulamentações abrangentes específicas para criptografia.

Buscando pontos em comum com adversários tradicionais

Curiosamente, mesmo adversários de longa data em Washington, como o senador Warren e o setor bancário, encontraram um terreno comum relativamente à necessidade de impor obrigações de combate ao branqueamento de capitais ao setor criptográfico.

Em dezembro, o senador Warren apresentou um projeto de lei destinado a alinhar as regulamentações de criptografia com os padrões estabelecidos do setor financeiro.

Dinâmica eleitoral

As iminentes eleições de novembro são cada vez mais relevantes para os esforços de angariação de fundos da indústria criptográfica, uma vez que o resultado da eleição poderá impactar substancialmente o cenário regulatório.

Orlando Cosme, fundador e advogado-gerente do escritório de advocacia OC Advisory, destaca: “Se os democratas vencerem as eleições presidenciais, e especialmente se também vencerem o Congresso, então sim, quase certamente haverá grandes desafios do ponto de vista regulatório nos próximos anos. “

Moldando o futuro regulatório

À medida que a indústria criptográfica navega num cenário político em mudança, permanece firme no seu compromisso de influenciar o futuro regulatório dos activos digitais em Washington.

O elevado envolvimento político do sector significa a sua determinação em proteger e promover os seus interesses num ambiente regulamentar em evolução.

