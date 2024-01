À medida que o novo ano de 2024 se aproxima, os investidores estarão se preparando para as oportunidades oferecidas pelo mundo das criptomoedas. Em todo o setor, os investidores estão acumulando tokens desvalorizados, com alguns encerrando o ano em alta. O novo ano também traz novas oportunidades, e uma que está se posicionando de maneira única é o Memeinator. Vamos aprofundar neste criptoativo e revelar se é uma aposta que vale a pena para um ganho de 1.000%.

O que é Memeinator?

Copy link to section

O mundo das criptomoedas de meme deu um grande salto desde seu quase inexistente valor de mercado em 2020. Hoje, o setor de memes está avaliado em mais de $36 bilhões. Memes líderes, como Dogecoin, ocupam os primeiros lugares no ranking do mercado de criptomoedas. No entanto, isso também trouxe um desafio – o crescimento descontrolado de memes, alguns dos quais têm pouco ou nenhum valor.

Memeinator é um novo projeto de criptomoeda que deseja mudar a forma como as criptomoedas de meme operam. O projeto utiliza tecnologia de inteligência artificial (IA) para ajudar os usuários a investir em tokens de qualidade e nos melhores tokens meme. O trabalho do Memeinator é simples: identificar paródias, memes não originais e de baixa qualidade por meio da IA. Em seguida, eliminá-los, permitindo apenas que projetos que valem a pena sobrevivam.

A equipe do Memeinator acredita que o projeto ganhará tração ao oferecer aos investidores uma solução de meme única. A equipe complementa o caso de uso com uma poderosa estratégia de marketing para tornar o Memeinator popular. Dessa forma, a equipe trabalhará com influenciadores renomados e listará os tokens nas melhores exchanges.

Além disso, o Memeinator explorará mais a fundo o mundo da Web 3.0. Um jogo será lançado no final da pré-venda, apresentando buscas de obliteração semelhantes às do Memeinator. Também serão criados NFTs da comunidade para exibir as grandes obras da equipe do Memeinator. Os investidores do Memeinator também podem contribuir para o desenvolvimento do projeto ao fazer staking de seus tokens. Em troca, eles receberão recompensas atrativas para complementar suas rendas passivas.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

O Memeinator é um investimento de 10x em 2024?

Copy link to section

É provável que surjam especulações sempre que um projeto de qualidade é lançado. Para muitos analistas, o Memeinator carrega características e propostas únicas para se tornar o melhor meme. Dessa forma, os analistas preveem um ganho de 10x em 2024, quando o token deverá estrear nas exchanges.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Em nossa previsão, o Memeinator ganha 10x no médio prazo e até 50x no longo prazo. Baseamos nossa previsão nos movimentos históricos de outros memes, como o preço do Dogecoin e do Shiba Inu. Esses tokens aumentaram mais de 100 vezes desde que foram lançados, e o Memeinator pode não ser uma exceção.

No início deste ano, PEPE, uma criptomoeda recém-chegada, registrou ganhos superiores a 10.000% em seu lançamento. Portanto, uma projeção de ganho de 10x é considerada conservadora para um projeto de qualidade como o Memeinator.

Além disso, os fundamentos estão alinhados para que o Memeinator possa alcançar um ganho de 10x em 2024. O projeto possui um roadmap e um caso de uso claro, ao contrário de seus pares de memes, que são construídos apenas com base na excitação.

Desde o lançamento da pré-venda, há algumas semanas, os investidores compraram mais de US$ 2,499 milhões em tokens. A pré-venda robusta significa um projeto que já conquistou o coração dos investidores. Uma especulação pós-listagem poderia permitir que o token causasse um impacto instantâneo e aumentasse seu preço.

Este é o melhor momento para comprar o Memeinator?

Copy link to section

Como qualquer outra pré-venda, os investidores aproveitam os ganhos iniciais quando o token fica disponível nas exchanges. Assim, comprar o Memeinator na pré-venda pode atrair investidores que buscam capitalizar os ganhos pós-cotação.

A pré-venda do Memeinator também é empolgante, e os primeiros compradores têm uma vantagem única sobre os que chegam mais tarde. O preço do token aumenta a cada estágio, proporcionando retornos aos primeiros apoiadores. Por exemplo, o token agora está avaliado em $0,0166 no estágio 10. Quando a pré-venda foi aberta, os investidores o compraram por um valor muito menor, a $0,01.

Em uma lógica simples, você gasta menos comprando no estágio inicial do que posteriormente, faltando 19 estágios a mais. O projeto oferece um ROI de 132% durante a pré-venda, com etapas concluídas rapidamente. Portanto, pode ser o melhor momento para acumular o token antes que o preço suba.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.