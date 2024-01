A escala de cinza está mais próxima da conversão de fundos, pois atende à regra de caixa da SEC

A Grayscale entrou com um pedido S-3 alterado junto à SEC dos EUA enquanto se posiciona para a aprovação da conversão de seu Bitcoin Trust em um fundo negociado em bolsa (ETF). O pedido revisado atende às exigências da SEC para resgates em dinheiro em comparação com transações em espécie. O processo diz em parte:

O Trust está atualmente apto a aceitar ordens de pagamento. No entanto, e em comum com outros produtos negociados em bolsa Bitcoin à vista, o Trust não é neste momento capaz de criar e resgatar ações através de transações em espécie com Participantes Autorizados…

A ação da Grayscale segue seus pares que se submeteram às demandas da SEC para resgates em dinheiro em seus registros de ETF Bitcoin à vista. No mês passado, a BlackRock atualizou seu ETF spot para atender às preocupações do regulador.

No modelo de caixa, os ETFs trocarão ações do ETF por dinheiro. O modelo difere do modelo tradicional, onde os formadores de mercado trocam os ativos subjacentes por ações de ETF. Consequentemente, a SEC favoreceu o modelo de caixa em meio a preocupações com os riscos e a manipulação do mercado. Controversamente, o pedido alterado da Grayscale elimina airdrops e garfos de blockchain de sua lista de produtos benéficos.

Um grande passo em direção à aprovação do ETF Bitcoin spot

Os analistas acreditam que o pedido alterado da Grayscale antecipa a eventual aprovação da SEC de um ETF Bitcoin à vista. O analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, diz que o pedido marca a etapa final da conversão do Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale em ETF à vista.

Grayscale finally surrendering to cash-only creations, was a big holdout. Pretty sure they have an AP agreement (a crucial last step) so that would check all the boxes. That said, still a mystery whether they will be allowed to go on day one of the Cointucky Derby https://t.co/Wm7TfD3zkP — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 26, 2023

No entanto, Bryan Armour, analista de ETF da Morningstar, acredita que o modelo de resgate de dinheiro o tornaria caro para os investidores em ETF à vista devido aos custos de transação mais elevados.

Enquanto isso, os investidores têm se posicionado para a aprovação do primeiro ETF Bitcoin à vista em 2024. A taxa de desconto do GBTC em tons de cinza tem diminuído, indicando um maior apetite por ações do GBTC à medida que o mercado fica otimista com a conversão do fundo. O Bitcoin (BTC) também tem subido de forma constante, atingindo uma máxima acima de US$ 44.000 antes de esfriar um pouco.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.