Enquanto o Bitcoin continua em destaque devido à empolgação com o ETF de Bitcoin, alguns acreditam que as altcoins dominarão o próximo ano, e o Ethereum superará a principal criptomoeda em 2024. Raoul Pal, ex-CEO do Goldman Sachs, prevê que o Ether pode repetir sua performance de 2021 (quando subiu 245%) no próximo ano.

ETH is predicted to outperform BTC in 2024.

Former Goldman Sachs CEO Raoul Pal is predicting that Ethereum (ETH) will outperform Bitcoin (BTC) in 2024. The Real Vision CEO suggests that the ETH/BTC pair may replicate a similar market price pattern to that of 2021 in the coming… — Ali Bent (@BentG63) December 25, 2023

O Ethereum é a principal altcoin em valor, e sua alta significaria tendências de preço significativas no mercado de altcoins. Tokens de meme, conhecidos por superar durante rallies abrangentes, provavelmente terão um aumento expressivo em tal ambiente, apoiando o potencial de crescimento do Meme Moguls (MGLS).

Meme Moguls: descobrindo o poder dos criptomemes

Os memes de criptomoeda ganharam popularidade crescente nos últimos meses, e Meme Moguls está liderando o grupo, tendo arrecadado quase US$ 1 milhão no estágio 3 de sua pré-venda.

Meme Moguls é a primeira exchange apoiada por memes que permite que os participantes do ecossistema ganhem tokens $MGLS. A plataforma oferece inúmeras moedas digitais inspiradas em memes, e sua vibrante presença na comunidade provavelmente contribuirá para o sucesso do projeto a longo prazo.

Meme Moguls tem várias maneiras de manter sua comunidade envolvida. Além do sorteio de $10.000 para o participante mais ativo no X (Twitter), os detentores de $MGLS desfrutam de várias recompensas com base em seus retornos anuais. Além disso, o jogo P2E (Play-to-Earn) da plataforma permite que os jogadores ganhem presentes especiais e até mesmo tokens não fungíveis (NFTs) exclusivos.

Você deve investir em $MGLS?

Meme Moguls pode estar entre os ativos com potencial de grande alta à medida que o mundo das criptomoedas aguarda o próximo mercado em alta no setor de altcoins. O projeto visa superar concorrentes como Dogecoin e Pepe. Os destaques da pré-venda do $MGLS apontam para um sucesso futuro, e Meme Moguls promete criar 100 milionários nos primeiros 90 dias após o seu lançamento oficial.

A altcoin é negociada a US$ 0,0025 nesta publicação, e os analistas esperam que esta moeda meme baseada em utilidade cresça 1000% até o final do estágio final de pré-venda.

Você pode encontrar mais informações sobre Meme Moguls em seu site.

