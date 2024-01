OKX removerá pares spot para moedas de privacidade XMR, ZEC e DASH

A Crypto Exchange OKX anunciou o fechamento de várias moedas com foco na privacidade, incluindo Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) e Horizen (ZEN).

Outros tokens a serem retirados da lista são Fusion (FSN), um ecossistema cross-chain para transações financeiras; ZKSpace (ZKS), uma solução de camada 2 baseada em ZK; moeda meme ILCAPO (CAPO) e token de produtos DeFi estruturados PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“Para manter um ambiente robusto de negociação à vista, monitoramos constantemente o desempenho de todos os pares de negociação listados e revisamos regularmente suas qualificações de listagem. Com base no feedback dos usuários e na diretriz de exclusão/ocultação de token OKX, removeremos vários pares de negociação que não atendem aos nossos critérios de listagem”, escreveu a bolsa em um anúncio publicado em 29 de dezembro de 2023.

Especificamente, a bolsa encerrará o suporte comercial à vista para KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT em 4 de janeiro de 2024. Enquanto isso, XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC e ZEN-USDT serão removidos em 5 de janeiro de 2024.

Os usuários foram aconselhados a cancelar quaisquer pedidos relacionados aos pares de negociação descritos antes da data de exclusão. Caso isso não aconteça, a exchange os cancelará automaticamente.

Consequentemente, a bolsa suspendeu os depósitos das criptomoedas mencionadas e interromperá os saques em 5 de março de 2024 às 8h UTC.

Exclusões de exchanges em meio a esforços de conformidade regulatória

O fechamento das moedas acima pela OKX não é o primeiro movimento desse tipo. A plataforma removeu vários pares de negociação nos últimos meses, com a mudança refletindo um impulso mais amplo para conformidade em todo o mercado.

As bolsas de criptografia, incluindo a Binance, anunciaram o fechamento de vários pares à vista e futuros.

Isso ocorreu porque muitas plataformas de negociação e troca de criptografia solicitam e adquirem licenças em muitas jurisdições. Por exemplo, a Coinbase recebeu recentemente uma licença VASP em França, uma vez que pretende expandir os seus serviços e produtos na UE.

