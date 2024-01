Pullix, uma criptomoeda “trade-to-earn” que está por vir, lançou uma pré-venda há alguns dias. Até a fase 4, os investidores têm acumulado o token à medida que os valores arrecadados atingiram US$ 1,98 milhão. O investimento não é por acaso, mas uma indicação do potencial que o projeto possui. As expectativas dos investidores de que Pullix ocupa uma posição especial no mundo das criptomoedas têm atraído o FOMO. Como resultado, você pode querer descobrir mais sobre este token, que é indicado para subir mais de 100 vezes em 2024.

Sobre Pullix

Copy link to section

Pullix é uma exchange de criptomoedas que combina as características de exchanges descentralizadas e centralizadas. A plataforma foi lançada a partir da percepção de que os dois tipos de exchanges têm suas limitações. Aproveitar as características vantajosas de ambos aborda questões problemáticas, oferecendo atributos benéficos aos investidores.

Vamos considerar um exemplo de liquidez, uma característica fundamental que permite aos investidores negociar ativos de forma rápida e econômica. As exchanges centralizadas têm uma vantagem sobre as descentralizadas, uma vez que possuem uma grande quantidade de liquidez. Pullix aproveitará essa característica das exchanges centralizadas incentivando os usuários e oferecendo diversos ativos negociáveis. A plataforma também estabelece parcerias com provedores de liquidez institucionais para oferecer a liquidez tão necessária. Ao fornecer uma liquidez profunda, Pullix resolve um problema antigo que tem prejudicado a adoção das exchanges descentralizadas.

Por outro lado, Pullix aproveita os recursos de segurança dos DEXs e resolve um problema comum de CEX. Até agora, você deve estar ciente das frequentes explorações e vulnerabilidades de segurança relatadas nas CEXs. Pullix oferece aos investidores chaves privadas, permitindo-lhes controle total sobre seus ativos, assim como nas DEXs. Com suas chaves privadas, você pode ter a certeza de que ninguém irá roubar seus ativos, proporcionando tranquilidade.

Não é necessário mencionar como os requisitos obrigatórios de KYC têm sido problemáticos para os investidores das CEX. Com Pullix, a privacidade é mantida em 100%. Os investidores simplesmente abrem uma conta na exchange usando seu endereço de e-mail. Os traders utilizam seus ativos digitais como garantia para negociar, tornando a plataforma eficiente, conveniente e segura.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix é um bom investimento?

Copy link to section

Pullix é a primeira plataforma “negociar para ganhar” do mundo. Como qualquer outro projeto com novos recursos, é provável que ganhe atenção. A pré-venda vem acontecendo primeiro, graças à singularidade da plataforma. Como tal, espera-se que o seu token PLX nativo aumente enormemente à medida que a adoção cresce.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mas, como a expressão “trade-to-earn” sugere, você pode querer saber o que exatamente esses termos significam. De maneira bastante literal, isso implica ganhar através da negociação. Claro, a rota óbvia para ganhar na plataforma é negociar ativos e obter lucros. No entanto, a Pullix recompensa os investidores apenas por usarem sua plataforma, independentemente dos resultados das negociações. Os investidores ganham uma parcela dos lucros diários que a plataforma obtém.

Além do mecanismo de recompensa, Pullix é um protocolo de empréstimo. Os investidores se beneficiam do empréstimo e do empréstimo, aumentando seus rendimentos. Há também ganhos empolgantes por meio de agricultura de rendimento, participação e da funcionalidade VaultX da Pullix. Além disso, existem plataformas de lançamento de NFT e DeFi para obter renda passiva adicional.

Pullix também é uma plataforma de baixo custo. Os investidores negociam ativos com comissões zero e spreads reduzidos, tornando a Pullix competitiva e atraente. O que mais? Você pode negociar vários ativos criptográficos e tradicionais, incluindo forex e ações. Os investidores também podem aproveitar a negociação com margem para operar em volumes mais altos e obter mais lucros.

Investir na Pullix para obter um ganho de 100x?

Copy link to section

Os analistas têm sido otimistas em relação à Pullix e antecipam uma sequência robusta de resultados positivos após o seu lançamento. O consenso de mercado é que o preço da Pullix tem o potencial de aumentar 100 vezes ou mais em 2024.

Em nossa visão conservadora, o token pode apresentar ganhos ainda maiores no futuro, graças ao seu papel único. Com os tokens das principais plataformas aumentando em margens maiores, a Pullix deve ser considerada da mesma forma. Investidores interessados podem obter mais informações sobre a pré-venda do token no site do projeto.