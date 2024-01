Criptomoedas, ações e commodities recuaram na sexta-feira, com a maioria dos investidores fechando seus livros do ano. Os índices Dow Jones e Nasdaq 100 recuaram mais de 30 pontos base, enquanto o ouro, a prata e o cobre caíram pelo menos 0,50%. Da mesma forma, o Bitcoin recuou para US$ 42.000, enquanto moedas como Ethereum, Solana e Dogecoin caíram mais de 3%.

Esse recuo costuma ser esperado já que sexta-feira foi o último dia de negociação do ano para ações e criptomoedas. Como resultado, houve alguma pressão de venda à medida que os investidores fechavam os seus livros em preparação para o início de 2024 na próxima semana.

O efeito janeiro está chegando

Copy link to section

Ainda assim, há uma probabilidade de que as criptomoedas e outros ativos se recuperem em janeiro. Isso acontecerá devido a uma situação conhecida como Efeito Janeiro, em que os ativos tendem a subir no início do ano.

Vimos esse efeito funcionar bem em janeiro de 2023. Nesse período, Solana saltou de cerca de US$ 1,50 e atingiu um pico de US$ 8. Da mesma forma, o Bitcoin subiu de cerca de US$ 16.000 para um máximo de mais de US$ 24.000 no início de fevereiro. Esses ralis prepararam o terreno para o forte desempenho durante o ano.

O mesmo desempenho aconteceu no mercado de ações. Por exemplo, o índice Nasdaq 100, de alta tecnologia, saltou de US$ 10.673 em 2 de janeiro para US$ 12.886 no final do mês. O índice blue chip Dow Jones subiu de US$ 32.497 para US$ 34.388 no mesmo período.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Essa performance tem funcionado bem ao longo dos anos, e é provável que 2024 siga a mesma tendência. Além disso, há inúmeros catalisadores para um salto significativo nos ativos globais neste período. Por um lado, a inflação diminuiu acentuadamente na maioria dos países, como nos Estados Unidos e na Europa. Como resultado, a maioria dos economistas espera que o Federal Reserve faça vários cortes nas taxas em 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Os cortes nas taxas provavelmente levarão os investidores a direcionar seus fundos para ativos mais arriscados, como ações e criptomoedas. Nos últimos dois anos, os fundos têm migrado para ativos menos arriscados, como títulos governamentais de curto prazo.

Existem outros catalisadores potenciais para criptomoedas no início de 2024. Espera-se que a SEC aprove um ETF de bitcoin à vista, enquanto o halving está a apenas quatro meses de distância.

Memeinator será beneficiado

Copy link to section

Esses ventos favoráveis provavelmente beneficiarão o Memeinator, uma das várias moedas meme que estão por vir no mercado. O token visa aproveitar as vantagens da alta criptográfica em andamento enquanto se prepara para abrir o capital em breve.

Seus criadores já arrecadaram mais de US$ 2,7 milhões de investidores globais. De acordo com seu site, o Memeinator passou para o estágio 10 e espera-se que continue para o estágio 20. O preço do token MMTR aumenta em cada estágio e você pode comprar o token aqui.

Para começar, enquanto o Bitcoin e outros grandes tokens tiveram um bom desempenho em 2023, moedas meme como Bonk e Pepe tiveram um desempenho muito melhor. O preço do Bonk subiu mais de 1.265%. Pepe subiu mais de 350%. Como resultado, esses tokens criaram vários milionários.

No entanto, investir em pré-vendas envolve riscos. Portanto, é sempre recomendável utilizar estratégias adequadas de gerenciamento de risco ao alocar fundos para o token MMTR. Por exemplo, você deve investir apenas em fundos que pode se dar ao luxo de perder. Além disso, é aconselhável diversificar suas holdings de criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.