Metacade – uma plataforma de jogos baseada em blockchain parece posicionada para um sólido 2024, embora já tenha encerrado o ano passado com uma nota fortemente positiva.

Um vislumbre de como foi 2023 para o Metacade

A plataforma GameFi foi lançada com sua versão beta pública na última semana de novembro e encerrou o ano recente com mais de 26.000 jogadores e entusiastas de criptomoedas.

Seu CEO recentemente se juntou à NeoTokyoCode, reiterando o compromisso do projeto em se tornar líder em jogos Web3. Alguns dos jogos notáveis agora disponíveis no Metacade incluem Shockwaves, Definity Legend, Great Escape e Heroes Battle Arena.

Parcerias estratégicas foram realmente o que definiram 2023 para o Metacade. A plataforma se juntou a nomes como Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios e muitos outros no ano recente.

E tudo isso provavelmente continuará a todo vapor em 2024, de acordo com os planos ambiciosos que o Metacade traçou para este ano. Saiba mais sobre os objetivos da plataforma para este ano em seu site aqui.

Metacade explorará jogos AR/VR este ano

A Metacade pretende introduzir o Meta Grant – um programa de concessões – ainda este ano através do Itch.io.

A comunidade Web3 comprometida em reunir entusiastas e jogadores de blockchain também lançará um mercado para NFTs (tokens não fungíveis) nos próximos meses.

Agora que o Metacade já adicionou vários jogos novos à sua plataforma, espera-se que seu próximo empreendimento seja em jogos de realidade aumentada ou realidade virtual (AR ou VR). O projeto continuará a procurar parcerias estratégicas para cumprir os planos acima mencionados.

Em busca de se transformar em um sólido ecossistema global de jogos, o Metacade sinalizou o compromisso de intensificar seus esforços de marketing.

Observe que o Metacade ainda não é uma organização autônoma totalmente descentralizada ou um DAO, mas pretende atingir esse marco até o final de 2024. Você pode se aprofundar no Metacade em seu site neste link.

Metacade lançará um quadro de empregos em 2024

Vale a pena mencionar aqui que a CertiK já aprovou o Metacade como uma plataforma blockchain segura e transparente após uma auditoria bastante aprofundada.

Até agora, os usuários têm vários meios de ganhar no Metacade, graças ao seu emocionante modelo Play2Earn. Mas os membros desta comunidade também podem gastar os tokens MCADE para participar de torneios de jogos – vencendo, o que o torna elegível para ganhar recompensas.

Por último, o Metacade também recompensa seus usuários por interagirem com outros membros, postarem comentários ou contribuírem de qualquer outra forma para a plataforma.

Além disso, no último trimestre deste ano, o Metacade apresentará um quadro de empregos, conforme White Paper em seu site.

Isso permitirá que empresas de jogos e Web3, em geral, anunciem as funções para as quais os membros da comunidade poderão se candidatar, dependendo de suas habilidades e experiência, para conquistar um novo emprego em uma área que lhes seja muito querida.

Clique aqui para saber mais sobre como esse quadro de empregos provavelmente funcionará.

$MCADE é um bom investimento agora?

Observe que tudo no Metacade é alimentado por seu token nativo chamado $MCADE.

Atualmente, seu preço é 15% menor do que valia no final de sua pré-venda em março de 2023. Mas o retrocesso pode ser apenas uma oportunidade para investir, considerando que há tantas coisas interessantes que esta plataforma planejou para 2024.

Um novo pool de staking foi lançado em outubro do ano passado, e a colaboração inovadora anunciada com a Polygon aproximadamente na mesma época torna-o uma oportunidade de investimento atrativa.

A criptomoeda está atualmente listada em uma exchange descentralizada – Uniswap – e em três centralizadas (Bitget, BitMart e Coinstore).

Os ventos favoráveis mais amplos do espaço cripto, seja relacionado à aprovação pendente de um ETF de Bitcoin à vista ou à mudança do banco central dos EUA para cortar as taxas, também podem beneficiar o $MCADE em 2024.

Interessado em investir Metacade ($MCADE)? Visite o site para descobrir como.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.