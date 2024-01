Previsão do preço do petróleo bruto Brent na era da abundância

Os preços do petróleo bruto permaneceram sob intensa pressão esta semana, mesmo com a escalada da crise no Médio Oriente. O Brent, referência global, recuou para US$ 76, abaixo do pico de US$ 95,90 em setembro. Da mesma forma, o West Texas Intermediate, o benchmark americano, caiu para US$ 70,25.

As preocupações com o fornecimento permanecem

A principal razão pela qual o preço do petróleo bruto WTI e Brent recuou recentemente são as contínuas preocupações com a oferta. Os membros da OPEP+ discordaram sobre os cortes na oferta, levando Angola a abandonar o cartel. Ao todo, o cartel concordou com cortes voluntários de 900 mil barris por dia, o que os analistas acreditam não ser suficiente.

Os membros não pertencentes à OPEP também continuaram a produzir volumes recordes de petróleo. Nos EUA, as empresas petrolíferas bombearam volumes recordes de petróleo por dia. A produção média semanal atingiu um recorde de 13,3 milhões em dezembro. Os analistas acreditam que as empresas americanas continuarão a aumentar a produção de petróleo este ano.

Espera-se também que outros países continuem aumentando a produção. Por exemplo, espera-se que a Venezuela aumente a produção para 880 mil barris por dia este ano e para 963 mil em 2025. O mesmo se aplica a locais como a Guiana e o Brasil.

Portanto, a questão é se a demanda aumentará em ritmo igual. Relatórios recentes de organizações como a OPEP e a AIE mostram que a procura continuará a aumentar, mas a um ritmo mais lento.

A AIE acredita que a procura de petróleo aumentará em 2,4 milhões de barris, enquanto a OPEP prevê um aumento de mais de 2,46 milhões de barris. Portanto, há uma probabilidade elevada de que a indústria petrolífera passe para um excedente este ano.

A outra razão pela qual o preço do petróleo bruto Brent poderá continuar a cair é a Rússia, que continuou a vender milhões de barris de petróleo por dia. Está vendendo esses barris para países asiáticos como Índia e China. Recentemente, porém, dados mostram que as importações de petróleo bruto da Índia provenientes da Rússia caíram em Dezembro.

Previsão do preço do petróleo bruto Brent

Passando para o gráfico diário, vemos que os preços do petróleo Brent continuaram a cair esta semana, à medida que aumentavam as preocupações com a oferta. O gráfico mostra que o petróleo formou uma cruz mortal, onde as médias móveis exponenciais (MME) de 200 e 50 dias se cruzam. Na maioria dos casos, este padrão é um dos sinais mais pessimistas do mercado.

O Índice de Força Relativa (RSI) também caiu nos últimos dias. Portanto, a perspectiva para os preços do petróleo é de baixa, com o próximo nível a observar sendo de US$ 71,50, o nível mais baixo desde março. Uma quebra abaixo desse nível abrirá a possibilidade de a ação cair para US$ 65.

